Mit einer Entscheidung sind tausende Pendlerinnen und Pendler betroffen, die die Friesacher Straße (B317) täglich nutzen. Nach mehr als 30 Jahren Verhandlungen und Streitereien haben sich Bund und Land auf einen Sicherheitsausbau der etwa 24 Kilometer langen Strecke von St. Veit Nord bis Friesach geeinigt. Die traurige Bilanz der Strecke zeigt hunderte schwere Verkehrsunfälle und mehrere Tote. Infrastrukturminister Peter Hanke (SPÖ) und Martin Gruber (ÖVP) , stellvertretender Landeshauptmann und Straßenbaureferent, haben sich vor Kurzem geeinigt: Der Bund bezahlt sämtliche Maßnahmen für einen Sicherheitsausbau.

Rund 55 Kilometer lang ist die Straße, die von Klagenfurt über St. Veit an die kärntnerisch-steirische Grenze führt. Nördlich von St. Veit wird aus der S 37 die Friesacher Straße (B 317). Sie führt auf rund 37 Kilometer an die Landesgrenze und geht in der Steiermark in die Murtal-Schnellstraße (S 36) über.

Doch die S 37 und die B 317 haben eine lange und spannende Geschichte hinter sich. Den ersten Aufschrei nach einem Sicherheitsausbau gab es schon im Jahr 1997, die Straße war noch als „St. Veiter Autostraße“ bekannt. Damals sind bei einem schweren Verkehrsunfall am Zollfeld fünf Jugendliche gestorben, weil ihre Pkw in einen wendenden Sattelschlepper geprallt waren. Die Geschwindigkeit wurde damals von 120 auf 100 km/h herabgesetzt. Doch wirklich mehr ist nicht passiert. Erst sechs Jahre später im Jahr 2003 wurde vom damaligen Verkehrslandesrat und späteren Landeshauptmann Gerhard Dörfler (FPÖ) ein Lkw-Überholverbot angeordnet, ebenso wurden Betonpfeiler für eine Mitteltrennung angekündigt.

Bei einem schweren Verkehrsunfall 1997 starben fünf Jugendliche. Es folgte der erste Aufschrei nach einem Sicherheitsausbau © Eggenberger

Widerstand und eine Raststätte

Der Ruf nach einem Sicherheitsausbau wurde über die Jahre hinweg immer größer, hat die Straße doch weitere Unfälle und Schwerverletzte gefordert. Doch es gab auch Widerstand. Die Straße sollte von Klagenfurt bis nach Scheifling in der Steiermark zur Autobahn werden. Anrainer befürchteten eine Transitroute und eine erhöhte Lärmbelästigung.

2006 hat das Land im Februar einen Umwidmungsantrag für den Bau einer Raststätte neben der Abfahrt zum Industriepark Blintendorf abgesegnet. Im Mai 2009 wurde dann die Autogrill-Raststätte eröffnet. Jedoch wird diese immer wieder wegen fehlender Frequenz kritisiert. Vorwürfe, dass die Region den wirtschaftlichen Anschluss wegen des fehlenden Ausbaus verliert, werden immer lauter.

2009 wurde die Raststation an der S 37 eröffnet © Lisa Holzfeind

Name in S 37 geändert

Im Jahr 2007 wird die Straße von der Asfinag übernommen und umbenannt in S 37. Eine Mautpflicht wurde eingeführt. Damit man diese nicht umgehen kann, wurden zwei Abfahrten mit Betonpfeilern in Richtung Maria Saal versperrt. Es gab einige Proteste von Pendlern und ansässigen Unternehmen. Auch zum Thema Sicherheit ist etwas passiert. Die Sperrlinie wurde mit Rumpelstreifen verstärkt.

Die diskutierte Brücke

Im Jahr 2012 hielt die Asfinag nach jahrelangen Verschiebungen weiterhin am Ausbau der S 37 fest. Ebenso wurden Pläne einer Brücke, mit der die S 37 über einen Teil des denkmalgeschützten Schlossgartens bei Pöckstein führen soll, präsentiert. Aber aufgrund eines Beschlusses der Kärntner Landesregierung und aus „Unwirtschaftlichkeit“ stellt die Asfinag die Autobahnpläne bis in die Steiermark ein. Seither verfolgte man nur noch den Ausbau zwischen Maria Saal und St. Veit-Nord. 2015 hätte dieser Ausbau fertiggestellt sein sollen. Ein UVP-Feststellungsverfahren hat dieses Projekt erneut verzögert. 2019 hat das Bundesverwaltungsgericht den Antrag abgelehnt. Die ganzen Verzögerungen brachten auch viel Aufregung in der Politik.

Unfall entfachte Diskussion wieder

2019 ereignete sich wieder ein schrecklicher Verkehrsunfall auf der B317 auf der Höhe Abfahrt Althofen. Drei Erwachsene und ein Kind mussten sterben. Dieser Unfall hat damals die Diskussion um einen Sicherheitsausbau wieder voll entfacht. Landesrat Martin Gruber nahm darauf wieder Gespräche mit der Asfinag auf.

2021 kam allerdings der nächste Rückschlag: Pläne für den Ausbau wurden von der früheren Infrastrukturministerin Leonore Gewessler (Grüne) gestoppt. Was folgte, waren Verhandlungen, Rechtsstreitigkeiten und gegenseitige Vorwürfe zwischen dem Ministerium und dem Kärntner Straßenbaureferat. Während Gewessler in Richtung Rückbau der B 317 tendierte – auf zwei plus eine Fahrspur – lehnte das Land diese „Übergangslösung“ ab. „Die Region braucht einen Sicherheitsausbau. Das bedeutet aus unserer Sicht zwei plus zwei Fahrstreifen mit Mitteltrennung, insbesondere im höher frequentierten Abschnitt zwischen Althofen und St. Veit“, sagte Gruber damals.

Erster Ausbau 2023

Diese Verhandlungen haben kleine Früchte getragen. 2023 wurden sechs Kilometer zwischen St. Veit Nord und Süd ausgebaut. 62 Millionen Euro wurden in den Sicherheitsausbau investiert. Dieser Abschnitt konnte 2024 fertiggestellt werden. 2027 wollte man den zweiten Teil zwischen St. Veit bis Maria Saal ausbauen.

2024 wollte das Land die Zuständigkeit für die B 317 vom Bund übernehmen, um den Sicherheitsausbau – günstiger als die Asfinag – selber durchzuführen, der Bund sollte die 250 Millionen Euro für die Bundesstraße aber zahlen. Auch aus dem Büro von Gewessler habe es angeblich dafür die Zusage gegeben, diese wurde dann wieder zurückgezogen. Das Ministerium warf Landesrat Gruber Unehrlichkeit vor und spielte den Ball wieder zum Land. Es stand Aussage gegen Aussage.

2024 wurde ein sechs Kilometer langer Abschnitt ausgebaut © Dietmar Kulmer

Nun habe man endlich eine Einigung mit dem Bund unterschrieben. Der Sicherheitsausbau der Friesacher Straße umfasst den Bereich von St. Veit-Nord ( im Anschluss an die Klagenfurter Schnellstraße, S 37 ) bis Friesach. Insgesamt rund 24 Kilometer. Die Strecke wird auch nach dem Ausbau mautfrei bleiben. Doch bis etwas passiert, werden noch Jahre vergehen.

Nun konnte man sich mit dem Bund einigen © LPD Kärnten

Weitere Jahre bis zur Umsetzung

Die Änderung des Bundesstraßengesetzes, strategische Verkehrsprüfung, Konkretisierung der Kosten, Erstellung eines detaillierten Zeitplanes sowie die gesamten Behördenverfahren (Naturschutz, Forstrecht, Wasserrecht et cetera) – alleine diese werden etwa vier Jahre dauern sowie die Prüfung durch den Landesrechnungshof, ehe die einzelnen Baumaßnahmen EU-weit ausgeschrieben werden dürfen. Zwischensanierungen sollen sofort nach Änderung des Bundesstraßengesetzes 2027/2028 beginnen. Frühester Start für den ersten Abschnitt des Sicherheitsausbaues ist derzeit das Jahr 2032. Sieben Jahre später sollen alle Maßnahmen umgesetzt sein.