Der Andrang auf das Medizinstudium ist ungebrochen. Für den Monster-Test am 3. Juli sind allein in Graz 2824 Kandidatinnen und Bewerber (2025: 2617) vorangemeldet. Sie ringen um freie 382 Studienplätze in der Humanmedizin, 24 sind den künftigen Zahnärzten vorbehalten. Ein Sonderfall sind die gewidmeten Plätze im öffentlichen Interesse. Da müssen die Kandidaten beim Test nicht zu den Allerbesten zählen, sich aber verpflichten, für eine gewisse Zeit als Kassen-, Spitals-, Amts- oder Militärarzt zu arbeiten.

Premiere

Für das Bundesheer sind österreichweit zehn Plätze bundesweit „reserviert“ – und „2026 wird es erstmals einen Studienplatz an der MedUni in Graz geben“, bestätigt Brigadier Michael Bauer. Für alle verfügbaren Studienplätze würde es schon „zahlreiche Bewerbungen“ geben. Davon werden „maximal 40 ausgewählt und gezielt auf den MedAT (Aufnahmetest, Anm.) vorbereitet“. Nach dem Test werde man die Studienplätze an die zehn besten davon, welche zumindest mehr als 75 Prozent erreicht haben, vergeben.

Sechs Plätze für Landesspitäler, vier für die ÖGK

Sechs der gewidmeten Plätze an der Grazer MedUni sind wiederum für die Spitalsgesellschaft Kages reserviert. Auch dort war das Interesse im Vorfeld sehr groß, 68 Bewerbungen sind eingegangen, so ein Sprecher.

Was die ÖGK betrifft, sind „vier gewidmete Studienplätze an der MedUni Graz für uns reserviert“, so eine Sprecherin. Die Bewerbungsfrist endet mit 21. Mai, Anfang Mai waren 20 Bewerbungen im Haus. Mit dem Modell der gewidmeten Plätze machte die ÖGK bisher gute Erfahrungen. 2025 „konnten in der Steiermark vier gewidmete Studienplätze besetzt werden.“

Zu gut gewesen

Mehr Fix-Plätze konnte die Steiermark 2025 nicht belegen. Zwar hätten sich deutlich mehr Frauen und Männer qualifiziert – sie waren aber so gut, dass sie auch ohne Bindung studieren konnten.

Bundesweit sind heuer übrigens 87 der 1950 Studienplätze für Aufgaben im öffentlichen Interesse für Bundesländer, die ÖGK, das Innen- und das Verteidigungsministerium reserviert. Das sind um zwei mehr als im Vorjahr. An der MedUni gibt es 17 in Summe reservierte Plätze.