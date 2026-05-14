Das Biedermeierfest in Bad Gleichenberg ist in der Gemeinde derzeit in aller Munde – und das, obwohl bis zum großen Umzug am 21. Juni noch mehr als ein Monat Zeit bleibt. Grund dafür sind die Fragezeichen und Gerüchte um die neue Organisationsstruktur im Hintergrund. Denn seit 1. April ist fix, dass die „BG Kultur- und Entwicklungs GmbH“ das Biedermeierfest sowie die Kurkonzerte und den Adventmarkt veranstalten wird.

Biedermeierfest als Teil der „Castle Road“

Der Umstand, dass an dem Unternehmen sowohl die Gemeinde als Gesellschafter über die Kurkommission als auch die privatgeführte SHR-Gruppe, geleitet von Jörg Siegel und Daniel Freismuth, zu je 50 Prozent beteiligt sind, sorgte für Unmut. Im Rahmen einer Pressekonferenz brachte Freismuth, der als Geschäftsführer der neuen Gesellschaft fungiert, Licht ins Dunkel: „Nach intensiven Gesprächen mit verschiedensten Seiten konnten wir das Fest in das Interreg-Projekt ‚Castle Road‘ einbinden. Die Bedingung war allerdings auch eine private Beteiligung.“

Vor allem der Umzug mit dem Kaiserpaar begeistert jedes Jahr zahlreiche Zuschauer beim Biedermeierfest © KLZ / Johann Schleich

Als großer touristischer Betrieb und weil man ohnehin als Betreiber des Kurparks das Biedermeierfest seit jeher unterstütze, sehe man sich als SHR-Gruppe in der Verantwortung, so Freismuth weiter. Notwendig wurde der Schritt überhaupt, weil die Organisation des Biedermeierfests seit der Strukturreform der steirischen Tourismusregionen durch einige Hände ging und zunehmend Schwierigkeiten aufgetreten seien: Zwar locke es immer noch jährlich tausende Gäste an, habe aber auch an Besuchern eingebüßt, betonen Bürgermeister Michael Karl (ÖVP) und Vizebürgermeister Michael Wagner (FPÖ).

Bei den Gästen verzeichnete man in den vergangenen Jahren einen Rückgang. Neue Ideen beim Biedermeierfest sollen den Trend umkehren © KLZ / Schleich-Presse

Herausfordernde Finanzierung des Biedermeierfests

Vor allem für das Gemeindebudget waren Biedermeierfest, Advent und Kurkonzerte eine Belastung. In der „BG Kultur- und Entwicklungs GmbH“ rechnet man damit, dass man ein jährliches Budget von 150.000 bis 180.000 Euro brauche. Auf drei Jahre kommen 200.000 Euro von „Castle Road“, jedes Jahr will die SHR-Gruppe 20.000 Euro zuschießen und die Gemeinde Bad Gleichenberg hat für 2026 40.000 Euro zugesagt.

Zudem habe in den vergangenen Jahren auch das Land Steiermark immer rund 7000 Euro zur Verfügung gestellt, betont Wagner und stellt die Summe wieder in Aussicht. Mit vereinten Kräften und weiteren kleinen Sponsoren sowie der Möglichkeit zur freiwilligen Spende beim Biedermeierfest sind sich die Verantwortlichen sicher, dass sich alles ausgehen werde.

Man betont zudem, dass alle an der GmbH beteiligten Personen ihre Arbeit ehrenamtlich machen, es gibt mit Aleš Milič nur einen Mitarbeiter – er koordiniert die Zusammenarbeit mit dem Interreg-Projekt. „Wie es 2030, also mit Ende der Förderperiode für ‚Castle Road‘, ausschaut, wird sich noch zeigen“, erklärt Freismuth.

Bürgermeister Michael Karl, Geschäftsführer Daniel Freismuth, Vizebürgermeister Michael Wagner, Thomas Gußmagg von der Tourismusregion und Aleš Milič (v.l.) freuen sich bereits auf das Biedermeierfest © KLZ / Jonas Rettenegger

Neues Bürgerfest am Freitag

Die Freude der Verantwortlichen ist groß, dass man mit den Förderungen das Fest nicht nur erhalten, sondern auch ausbauen könne. „Ziel ist es, dass Menschen in ganz Österreich an Bad Gleichenberg denken, wenn sie Biedermeierfest hören“, sagt Karl. Neue Festgäste sollen damit auch zu Fans von Bad Gleichenberg werden und den Tourismus in der Region ankurbeln. Bereits heuer wird es mit dem Bürgerfest am Freitag eine Neuerung geben. Außerdem hat man mit 400 Umzug-Teilnehmern und 30 Ausstellern eine Steigerung zum Vorjahr erzielt. Zahlreiche weitere Ideen sollen dann in den kommenden Jahren umgesetzt werden.

Eine Zusammenarbeit mit den Tourismusschulen und der Gleichenberger Bahn soll weitere Synergien schaffen. Die Veranstalter des Biedermeierfests zeigen sich euphorisch und verkünden ein ambitioniertes Ziel: „In drei Jahren wollen wir mit dem Narzissenfest mithalten können.“