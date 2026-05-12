Auf die Eisheiligen ist Verlass: Auf der Alm ist es wieder weiß. Am Dienstag schneite es auf der Sommeralm, auch die Teichalm und das Schöckl-Plateau sind angezuckert. „Es hat anständig gefetzt“, erzählt Karin Pötz, Wirtin in der Holdahüttn auf der Sommeralm. „Morgen mach ich vielleicht eine Schneeschuh-Wanderung.“ Seit 1. Mai hat sie ihr Wirtshaus auf der Alm wieder offen. Weiß wurde es am heutigen Dienstag auch auf der Teichalm und am Schöckl.

Dienstagnachmittag lockerte es dann wieder etwas auf. Mittwoch wird das Wetter etwas schöner, am Donnerstag geht es in weiten Teilen der Steiermark wechselhaft und regnerisch weiter.

Da ist er also, der lang erwartete Regen. „Ideal wäre ein Adriatief, das drei, vier Tage flächig und kontinuierlich Schnürlregen bringt“, sagt dazu auch Geosphere Steiermark-Chefin Marlies Kriegler. „Im Durchschnitt fehlen dem Land 80 bis 100 Millimeter Niederschlag.“