Dank des Engagements vieler freiwilliger Helfer werden im Bezirk Völkermarkt zwei sakrale Kleinode vor dem Verfall gerettet. In der Gemeinde Globasnitz/Globasnica ist es die Kapelle der Rosaliengrotte auf dem Hemmaberg.

„Das ist eine Initiative der Pfarre, in deren Besitz sich die Kapelle befindet. Die Gemeinde hat aber volle Unterstützung zugesagt“, erklärt Bürgermeister Bernard Sadovnik (EL), dem der Hemmaberg seit jeher sein besonderes Anliegen ist.

Unzählige Arbeitsstunden

Federführend betraut mit der Sanierung ist Dominik Haschej aus Kleindorf bei Globasnitz. „1927 wurde die Bodenplatte zum letzten Mal erneuert. Inzwischen hat sich hier von unten Feuchtigkeit eingenistet, auch der Dachstuhl und die Wände waren arg betroffen. Von hinten ist der Bau um 20 Zentimeter eingesackt, da er nur auf der Sichtschalung stand“, sagt Haschej, der auch für Organisation zuständig war. Die alten Holzkonstruktionen wurden komplett erneuert, die Sichtschalung wurde auf Höhe eines halben Meters aufbetoniert. „Lediglich die Front, die noch gut beisammen war, ist geblieben. So konnten wir auch etwas Altes behalten.“ Zahlreiche Firmen aus der Umgebung (Fleischerei Čebul, Uniqua Marcel Wautsche, Zadruga, Tischlerei Woschitz, Liesnig Beton, Smretschnig Holzbau, Bäckerei Haimburger) sowie Vereine wie die Freiwillige Feuerwehr, die Fackelträger, der slowenische Kulturverein oder die Dorfgemeinschaft Jaunstein haben in zahllosen Arbeitsstunden dazu beigetragen, dass die sich in der Kapelle befindliche Skulptur der Heiligen Rosalia jetzt wieder gut bedacht und bestens geschützt ist. Auch Besucher können die Kapelle gefahrlos erkunden. Die Kosten von etlichen tausend Euro werden über Gemeinde, Pfarre und Spenden aufgebracht.

Die Rosaliengrotte wird von den Bewohnern des Jauntals seit jeher als mystisch und geheimnisvoll empfunden. Seit Jahrtausenden pilgern Menschen hierher, um innere Ruhe und Einkehr zu finden. Im Inneren sind auch Votivtafeln angebracht. Dem Wasser aus der Quelle am Fuß der Grotte wird Heilkraft zugesprochen.

Ein historischer Bildstock

Bildstock Peratschitzen © Ulrike Greiner

Auf das Jahr 1727 geht die Errichtung jenes Bildstockes im kleinen Ort Peratschitzen in der Gemeinde St. Kanzian zurück, der sich auf einer Anhöhe über dem ehemaligen Überschwemmungsgebiet der Drau erhebt. Laut der Überlieferung fiel in jenem Jahr die ganze Ortschaft einer verheerenden Feuersbrunst zum Opfer. Verschont wurde lediglich ein einziger Bauernhof. Dessen Besitzer ließ dann als Dank den Kapellenbildstock errichten. Seitdem bewegte sich von hier aus jedes Jahr am 4. Mai, den Gedenktag des Heiligen Florian als Schutzpatron der Feuerwehren, eine Prozession ins nahe gelegene St. Marxen, wo man einen Dankgottesdienst feierte.

„Seit rund 40 Jahren gibt es den Umgang nicht mehr, aber ich kann mich erinnern, dass ich das noch als Kind erleben durfte“, sagt Matthias Pinter. Dem Peratschitzener liegt der Bildstock besonders am Herzen. Als klar wurde, dass der Zahn der Zeit unaufhörlich an dem sakralen Kleinod nagt – zuletzt wurde das Dach durch den verheerenden Sturm im Sommer 2023 erheblich beschädigt – ergriff Pinter die Initiative zur Rettung. Nicht nur das hölzerne Dach war desolat, auch das Mauerwerk wies Schäden durch eindringendes Wasser auf. Verputz bröckelte, die Fresken im Inneren, geschaffen vom Maler Josef Stefan, waren in Gefahr. Pinter gründete den Verein „Florianisänger“, dessen Obmann er ist. Unterstützt wird er von seinem Stellvertreter Thomas Starc, Kassier Josef Prappotnik und Schriftführer Marijan Petek. Jetzt wird mit Hilfe vieler Freiwilliger eifrig gewerkelt. Die Dachkonstruktion wurde erneuert, ein Teil bereits mit Lärchenschindeln gedeckt. Das Mauerwerk wird generalsaniert. Der Kunstmaler Roland Mutter bringt durchs Auffrischen die Fresken wieder zum Strahlen. Erstaunlich gut erhalten ist das hölzerne Kruzifix aus der Zeit um 1500.

Der Verein hat eine Landesförderung beantragt. Die Kosten von rund 20.000 Euro sollen darüber hinaus durch Spenden hereingebracht werden. Die Fertigstellung ist im Herbst angedacht. Der Bildstock in Peratschitzen ist beliebter Treffpunkt bei Feldmessen etwa zum Peratschitzener Kirchtag im August oder bei der Speisensegnung zu Ostern.