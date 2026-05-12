Unternehmerin Hilde Umdasch ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Die gebürtige Amstettnerin verstarb am Samstag „nach kurzer Krankheit überraschend“, wie mehrere Medien berichten. Umdasch war bis zuletzt Gesellschafterin der Umdasch Group und von Bellaflora. Beide Unternehmen hatte sie auch maßgeblich geprägt.

Gründerin von Bellaflora

In der in Amstetten ansässigen Umdasch Group hatte Hilde Umdasch als Vorstandsvorsitzende gemeinsam mit ihrem Bruder Alfred die Internationalisierung eingeleitet. 1999 zog sie sich in den Aufsichtsrat zurück. Bellaflora wiederum wurde in den 1970er-Jahren von Umdasch gegründet und in der Folge als österreichweite Garten-Fachmarktkette etabliert.

Bellaflora-Filiale in Villach © KK/Margit Gietler

Die Industriellenvereinigung würdigt Umdasch als außergewöhnliche Unternehmerinnenpersönlichkeit: „Ihr Wirken war geprägt von unternehmerischem Weitblick, Innovationskraft und einem hohen Verantwortungsbewusstsein gegenüber Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie dem Standort Österreich.“

„Hilde Umdasch stand für Mut, Weitblick und unternehmerische Verantwortung. Mit ihrem Engagement setzte sie wichtige Impulse für den Wirtschaftsstandort Niederösterreich“, sagt Wirtschaftskammer-NÖ-Präsident Wolfgang Ecker.