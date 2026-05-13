Samstagnacht strandete eine Motorbootlenkerin auf der Kapuzinerinsel am Wörthersee. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften musste sie und ihren Gatten aus der misslichen Lage befreien. Die Frau wurde mit Verletzungen ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Die aufwendige Bergung des Bootes wurde am Sonntag durch die Freiwillige Feuerwehr Reifnitz vorgenommen und dauerte gut drei Stunden.

Der Lenkerin drohen nun Konsequenzen, denn sie war alkoholisiert, die 54-Jährige hatte mehr als 1,6 Promille. Für Bootsführer gelten prinzipiell dieselben Regeln wie für Autofahrer. Ab 0,5 Promille gilt man als alkoholisiert und muss mit ähnlichen Folgen wie im Straßenverkehr rechnen. Führerscheinabnahme und Geldstrafen können verhängt werden. Ähnlich heißt aber nicht gleich, wie ein Faktencheck der Kleinen Zeitung zeigt.

Schifffahrtsgesetz und Straßenverkehrsordnung

Wesentlicher Unterschied sind die zugrunde liegende Gesetze: Auf Gewässern kommt das Schifffahrtsgesetz (SchFG) und an Land die Straßenverkehrsordnung (StVO) zum Tragen. In beiden Fällen gilt die 0,5 Promille-Grenze und über 0,8 Promille kommt es zur zeitlich befristeten Führerscheinabnahme. In der StVO ist der Führerschein bis 1,19 Promille für zumindest einen Monat weg, bis 1,59 Promille mindestens vier Monate und ab 1,6 Promille sechs bis acht Monate. Die Scheinabnahme und Verhängung weiterer Strafen erfolgt durch die zuständige Bezirkshauptmannschaft.

Landeshauptmann

Bei Vergehen im Zusammenhang mit einem Bootspatent an Kärntens Gewässern geht die Anzeige aber auch an die Abteilung 7 des Landes Kärnten: „Da das Schiffsführerpatent vom Landeshauptmann von Kärnten ausgestellt wird, ist auch der Landeshauptmann für dieses Verfahren zuständig“, bestätigt Abteilungsleiter Adrian Plessin. Gemäß § 125 Absatz 2 des SchFG sei das Bootsführerpatent vorübergehend auszusetzen.

„Sofern es die erste Übertretung war, wird ihr das Bootspatent für sechs Monate entzogen. Im Wiederholungsfall, über einen Beobachtungszeitraum von fünf Jahren, kann das Befähigungszeugnis für Schiffsführerinnen für ein Jahr und bei erneutem Anlassfall sogar für zwei Jahre entzogen werden“, erklärt Plessin. Der Entzug gelte ab dem Tatzeitpunkt und ist nicht an die in Kärnten üblicherweise saisonale Nutzung im Sommer gebunden. Wer etwa Ende September zu viel getankt hatte und erwischt wurde, dürfte den Bootsscheinentzug verschmerzen. Der Bootsführer kann schon vor Beginn der nächsten Sommersaison wieder hinter das Steuer seines Bootes.

Geldstrafe

Abseits des zeitlich befristeten Entzugs des Bootsscheins ist allerdings wiederum die BH für die weiteren Amtshandlungen zuständig. Denn im § 86 des SchFG ist festgelegt, dass die Bezirksverwaltungsbehörde für die Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren zuständig ist.

Die zuständige BH Klagenfurt-Land wird also auch eine etwaige Geldstrafe verhängen: „Das SchFG sieht bei Verwaltungsübertretungen Geldstrafen von 72 Euro bis zu 3633 Euro vor“, erklärt Bernd Riepan, Leiter der Bezirkshauptmannschaft Villach-Land. Nach der StVO wäre die Strafe weitaus höher, dort sind ab 1,6 Promille bis zu 5900 Euro vorgesehen; zusätzlich eine Nachschulung und eine amtsärztliche Untersuchung.

Entzug Pkw-Führerschein

Doch, obwohl im SchFG nicht vorgesehen, könnte ähnliches auch der 54-Jährigen blühen. Wer die Lenkberechtigung für einen Pkw, Lkw, Zug oder den Flugschein wegen Alkohol am Steuer abgeben muss, dem werde im selben Zeitraum automatisch auch das Befähigungszeugnis für Schiffsführerinnen entzogen. Umgekehrt sei dies prinzipiell nicht der Fall, erklärt Riepan: „Ein Entzug des Bootspatents zieht keinen automatischen Entzug einer anderen Fahrerlaubnis nach sich.“

Allerdings schränkt der Bezirkshauptmann ein: „Mit über 1,6 Promille reden wir von einem schweren Alkoholisierungsgrad und einer erheblichen Beeinträchtigung im Verkehr. Die zuständige Behörde kann also eine Prüfung der allgemeinen Verkehrstauglichkeit der Frau veranlassen. Somit eine verkehrspsychologische Untersuchung anordnen, die bei negativer Beurteilung auch zur Abnahme anderer Lenkberechtigungen, also etwa dem Pkw-Führerschein führen könnte.“

SUP und Tretboot

Diese Konsequenzen gelten auch für Nutzer von SUPs, Tretbooten, Elektrobooten und anderen Fortbewegungsmitteln auf Gewässern: „Auch für Fahrzeuge und Schwimmkörper, für die kein Befähigungsnachweis erforderlich ist, gelten grundsätzlich dieselben Regelungen zur Alkoholisierung“, bestätigt auch Plessin.

Die Behörde kann die 54-Jährige auch für etwaige Schäden nach dem Naturschutzgesetz zur Kasse bitten, sofern diese durch ein Gutachten festgestellt werden. Auch die Einsatzorganisationen könnten für Rettung und Bergung Zahlungen einfordern, da der Einsatz selbst verschuldet war.