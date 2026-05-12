Statt des Vergnügungsparks, der traditionellerweise die Grazer Frühjahrsmesse begleitete, gab es heuer eine Premiere am Grazer Messegelände: Erstmals luden die steirischen Schaustellerinnen und Schausteller in den „FunPark“, ein erweiterter Vergnügungspark bei freiem Eintritt, der ganze elf Tage lang aufgebaut war.

Die Bilanz fällt dabei äußerst positiv aus: „Der ‚FunPark‘ hat eindrucksvoll gezeigt, wie sehr Graz ein solches Format gebraucht hat“, sagt Martin Ullrich, Geschäftsführer der Messe Graz. Die großartige Resonanz und 85.000 Besucherinnen und Besucher würden eine klare Sprache sprechen. Zum Vergleich: Die (allerdings auch ein paar Tage kürzere) letzte Ausgabe der Frühjahrsmesse hat im Vorjahr 50.000 Besucherinnen und Besucher angelockt.

Auch Schausteller Jürgen Burkhart bilanziert sehr zufrieden: „Die Entscheidung, den FunPark auf elf Tage zu strecken, war eine sehr gute Idee und auch bereits ein langer ersehnter Wunsch von uns Schaustellern.“ Umso mehr erfreut die Branchenvertreter, dass es auch bei der Grazer Herbstmesse 2026 (1. bis 4. Oktober 2026) zu einer verlängerten Version des Vergnügungsparks kommen wird – ganze neun Tage lang ist er am Messegelände aufgebaut.

Bereits jetzt steht fest, dass es auch für den „FunPark Graz“ eine Wiederholung gibt. Von 29. April bis 9. Mai 2027 wird erneut jede Menge Action und Adrenalin, dazu Familienerlebnisse und zahlreiche neue Highlights geboten. Was heißt das für die Frühjahrsmesse, die ja nur auf Pause geschickt wurde, um überarbeitet zu werden? „In dieser Form wird es sie auch nächstes Jahr nicht geben, es ist aber nicht ausgeschlossen, dass nächstes Jahr dafür neue Formate dazukommen“, heißt es auf Kleine-Anfrage von der MCG.