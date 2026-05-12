Nach dem abgeschlossenen Umbau des Hauptplatzes und der Finanzierung der i:HTL steht seit Jahren ein weiteres Großprojekt auf dem Plan der Stadtgemeinde Bad Radkersburg, das nun scheinbar zunehmend zum Problem wird: die Mittelschule. Seit Jahren ist klar, dass das Gebäude in der Emmenstraße dringend saniert werden muss – ein offener Brief, verfasst von einer Person aus dem Umfeld der Schule, verdeutlicht die Dringlichkeit und thematisiert „erhebliche bauliche Mängel“.

Fallende Fensterbalken

Das Schreiben, das sich an Bürgermeister und Gemeinderat richtet, liegt auch der Kleinen Zeitung vor und nimmt einen aktuellen Vorfall auf, bei dem ein Fensterbalken aus dem zweiten Stock auf den Gehsteig fiel. „Keine Minute später läutete die Schulglocke und die Schülerinnen und Schüler verließen die Schule. Wäre in diesem Moment dieser Balken von oben herabgestürzt, hätte dies mit Sicherheit fatale Folgen gehabt“, so die Person, die den Brief verfasst hat, und ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte.

Das historische Gebäude, in dem die Mittelschule ist, ist etwas in die Jahre gekommen (Archivbild) © KLZ / Julia Schuster

Auch in Bezug auf andere bauliche Probleme zeichnet der Brief ein dramatisches Bild: Werkräume mit 14 Grad im Winter, unerträgliche Hitze in den Klassen im Sommer, löchriger Sportplatz, bröckelnder Putz und nicht funktionsfähige Sanitäranlagen. „Lange habe ich mich im Stillen über die baulichen Zustände in der Schule geärgert. Nun, da Gefahr in Verzug ist, spreche ich Sie, geschätzte Stadtgemeinderät:innen, und Sie, Herr Bürgermeister, an und bitte Sie, die Sanierung unserer Schule endlich in Angriff zu nehmen“, heißt es im offenen Brief.

Auch der sich ablösende Belag am Hartplatz wird im Brief kritisiert (Archivbild) © KLZ / Julia Schuster

Sanierung der Mittelschule ab 2028 in Aussicht

Bürgermeister Karl Lautner (ÖVP) zeigt Verständnis für den Unmut, dementiert aber, dass Gefahr in Verzug besteht. Im konkreten Fall habe es sich bei dem Fensterbalken, der bei starkem Sturm zu Boden krachte, um einen Anwenderfehler beim Öffnen oder Schließen gehandelt, sagt der Stadtchef, und erklärt: „Der Balken war nicht richtig gesichert. Wenn die Metallstange, die ihn fixiert, nicht richtig hineingesteckt wird, kann sich das bei starkem Wind lösen.“ Dennoch werden nun zur Sicherheit alle Balken im oberen Stock untersucht.

Bürgermeister Karl Lautner ist seit Jahren im Austausch mit dem Land Steiermark in Bezug auf die Finanzierung der Mittelschulsanierung © KLZ / Julia Schuster

Lautner betont, dass sich Gemeinde und Land Steiermark einig seien, dass die Mittelschule generalsaniert werden müsse: „Doch das geht erheblich ins Geld und kann daher nicht auf der Stelle geschehen.“ Seit mehreren Jahren plant und verhandelt Bad Radkersburg das Projekt mit dem Land, auf das man als Geldgeber angewiesen ist. Im Jahr 2028 könnte es zum Baustart kommen, bezieht sich Lautner auf Gespräche, die im Dezember geführt wurden.

Teurer Umbau der Mittelschule

„Das Gebäude hat 8000 Quadratmeter. Da etwas generalzusanieren, ist wahnsinnig umfangreich und teuer, da haben wir schon Verständnis dafür“, sagt Schulleiter Alexander Prassl. Ein anderes Tempo wird im offenen Brief in Richtung Stadtverwaltung eingefordert: „Sie haben unsere Stadt als Schulstadt deklariert und sind zu Recht sehr stolz darauf. Somit erachte ich es als Ihre dringliche Aufgabe für die Sanierung der Schule zu sorgen.“

Die Schulstadt Bad Radkersburg:

Vorerst können jedoch nur die notwendigsten Dinge repariert werden, so Lautner. Bis zur Sanierung müsse man sich nach der Decke strecken – dazu fordert er alle aus der Schulgemeinschaft auf. Das Beste aus der Situation machen will auch Direktor Prassl: „Außerdem haben wir einen super Schulwart, der gut auf alle Bereiche schaut.“