Das Carsharing-Angebot im Raum Graz wird weiter ausgebaut. Vorreiter ist die Gemeinde Gratwein-Straßengel, die als erste im Steirischen Zentralraum schon drei Standorte hat. Neu dazugekommen ist ein Knoten beim ehemaligen Gemeindeamt Eisbach im Ortsteil Rein, damit verfügt man mittlerweile über drei E-Autos (zwei Mal Renault Zoe und in Rein ein Cupra Born) und ein E-Lastenrad zum Ausborgen.

Die beiden bestehenden tim-Knoten befinden sich beim Naturfreundeheim Gratwein (Bahnhof) und beim Gemeindeamt Judendorf.

Fernitz verbessert die Erreichbarkeit

In Fernitz-Mellach wurde der tim-Standort vor das Gemeindeamt verlegt. (v. l. n. r.: Lena Fruhmann, Bürger:innenservice Fernitz-Mellach; Bürgermeister Robert Tulnik; Florian Supe, Regionalmanagement Steirischer Zentralraum) © Regionalmanagement Steirischer Zentralraum GmbH

In Fernitz-Mellach gibt es ein Carsharing-Auto. Dieses ist ab sofort an einem neuen, zentraleren Standort zu finden: Ab sofort kann der Opel Mokka-e direkt vor dem Gemeindeamt bei der Bushaltestelle Erzherzog-Johann-Platz ausgeliehen werden. Die öffentlichen Ladesäulen für private e-Autos bleiben weiterhin am bisherigen Standort in der Schulgasse 4, rund 300 Meter entfernt.

„Mit dem neuen Standort direkt im Ortszentrum wird Carsharing noch besser erreichbar. Die Nähe zu Busknoten und Radinfrastruktur macht die Nutzung im Alltag spürbar einfacher“, erklärt Bürgermeister Robert Tulnik.

Zentralraum koordiniert

Hinter diesen Maßnahmen steht die Region Steirischer Zentralraum, die die Gemeinden beim Aufbau und der Instandhaltung der Infrastruktur unterstützt. „Als zentrale Koordinationsstelle sorgen wir dafür, dass das Sharing-Netz über Gemeindegrenzen hinweg optimal verknüpft bleibt und kontinuierlich weiterentwickelt wird“, erklärt Kerstin Weber, Geschäftsführung der Regionalmanagement Steirischer Zentralraum GmbH. „Dabei orientieren wir uns sowohl an den Bedürfnissen der Gemeinden als auch an jenen der Menschen, die im Steirischen Zentralraum leben.“