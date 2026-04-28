Die ambitionierten Klimaziele und vor allem eine Bevölkerungsprognose von mehr als 360.000 Menschen, die 2040 in Graz wohnen werden, geben es vor: An einem weiteren großen Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel führt kein Weg vorbei. Bis 2040 sollen die Kapazitäten um 30 Prozent steigen. Wie das gelingen soll, legt der „Masterplan ÖV 2040“ fest, der nun von der Koalition vorgestellt wurde. Er definiert die strategischen Leitlinien und notwendigen Maßnahmenpakete – als „klare Arbeitsgrundlage“, wie Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) sagt. Für den Holding-Graz-CEO Gert Heigl handelt es sich um einen „Fahrplan“ – mit dem die Öffis nicht nur ausgebaut werden, sondern auch attraktiver und klimafreundlicher gemacht werden können.

Herzstück ist die Süd-West-Linie

Herzstück ist dabei die neue Straßenbahnlinie 8, auch als „Süd-West-Linie“ bekannt, die von Gösting bis Straßgang führen soll. Der Planungsbeschluss ist ja schon im Dezember erfolgt, wobei ab 2030 zunächst die Abschnitte Roseggerhaus bis Fröbelpark und Karlauer Gürtel bis Reininghaus umgesetzt werden sollen. 2033 sollen diese in Betrieb gehen, der Vollausbau ist bis 2040 geplant.

Straßenbahnnetz wird weiter ausgebaut – auch zur Uni

Überhaupt hält man an der Straßenbahn als Rückgrat des Öffi-Systems fest. „Die Analysen zeigen deutlich, dass wir die steigende Nachfrage ohne einen konsequenten Ausbau der Straßenbahn nicht bewältigen können“, betont Wolfgang Feigl, der Abteilungsleiter der Verkehrsplanung. Im Mai soll die Linie 2 zur Uni in den Gemeinderat kommen. Verlängerungen Richtung Harmsdorf oder der „Olympiawiese“ nördlich der Puntigamer Brücke sind ebenso angedacht. Die Fahrzeugflotte soll auf bis zu 150 Straßenbahnen erweitert werden – 31 „Flexity“-Bims wurden ja bereits angekauft, die ersten sollen schon bald in Betrieb genommen werden. Neben dem Ausbau der Infrastruktur sind auch Verbesserungen im laufenden Betrieb vorgesehen, etwa durch Maßnahmen für mehr Pünktlichkeit, optimierte Knotenpunkte und attraktivere Haltestellen.

Parallel dazu werden Busverbindungen weiterentwickelt und mit dem Schienennetz abgestimmt. Hier soll die Flotte auf rund 217 Busse bis 2040 aufgestockt werden, bis 2030 will man sie dekarbonisiert haben. 94 neue Hybrid-Busse will man bis 2028 anschaffen.

S-Bahn-Tunnel und Knotenpunkte

In Zusammenarbeit mit den ÖBB setzt man dazu auf den Ausbau zentraler Bahnstrecken (z. B. Bruck–Graz) und neue Knotenpunkte als Nahverkehrsdrehscheiben, wie eine in Graz-Gösting geplant ist. Auch der innerstädtische S-Bahn-Tunnel, auch Teil eines Grundsatzbeschlusses für den ÖV-Ausbau in Graz aus dem Jahr 2023, soll weiter geprüft werden.

Mikro-ÖV in der ganzen Stadt

Insgesamt sollen Stadt und Region besser verknüpft werden – auch durch das „flux“-Sammeltaxi, das nach der kürzlichen Erweiterung in Andritz weiterhin ausgeweitet werden soll. Eine Perspektive soll ein stadtweites On-Demand-Angebot sein, das auch das Umland mit einschließen soll.

Die zentralen Drehscheiben wie am Jakominiplatz und am Hauptbahnhof sollen ausgebaut werden, mehr eigene Spuren und optimierte Ampelschaltungen sollen die Pünktlichkeit verbessern. Und nicht zuletzt sollen Haltestellen attraktiver werden – in Sachen Barrierefreiheit, mit besserer Ausstattung, mehr Sicherheit und mehr Kapazität für steigende Fahrgastzahlen.