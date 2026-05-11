„Ich bin gerade vier Stunden vor dem Bildschirm gesessen und habe mir die Kontaktadressen von damals herausgesucht“, sagt Claudia Klimt-Weithaler, KPÖ-Klubobfrau, am Telefon. Aber für das erste „Klassentreffen der Plattform 25“ habe sie sich die Arbeit gerne angetan.

Schließlich ist es (schon) 15 Jahre her, seit Yvonne Seidler und Gerhard Zückert mit diversen Vereinen und Helfern gegen die Sparabsichten der Koalition von SPÖ-Franz Voves und ÖVP-Hermann Schützenhöfer angelaufen sind. Zur Erinnerung: In der Steiermark sind damals Kürzungen von 25 Prozent im Raum gestanden, was durch Demos, Aktionen etc. teils verhindert werden konnte.

Austausch mit aktuellen Kritikern

Daran möchte die KPÖ in ihrem Bildungszentrum (Lagergasse 98a) am Freitag einerseits erinnern. Aber ebenso Lehren für die Akteure der aktuellen Initiativen „soziallandretten“ und „kulturlandretten“ ableiten. Für das Treffen angesagt haben sich neben Seidler und Zückert unter anderen noch Edith Zitz (Ex-Grünen-Abgeordnete), Günter Bruchmann (Armutsnetzwerk) und Monika Klengel (Regisseurin und Schauspielerin).

Gereicht werden beim Treffen übrigens Butterbrote. Eine Anspielung auf einen Sager der ehemaligen Finanzlandesrätin, wonach manche (sinngemäß) zu viel Butter am Brot gehabt hätten.