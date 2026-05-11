Seit Jahresbeginn gelten strenge Bestimmungen für den geringfügigen Zuverdienst neben dem Arbeitslosengeld. Das wirkt sich auch stark auf die Entwicklung der Zahlen aus, wie Daten des Arbeitsmarktservice (AMS) zeigen. Österreichweit ist der beim AMS erfasste Bestand geringfügig beschäftigter Personen demnach von fast 26.000 Ende Dezember 2025 auf 9000 Ende März 2026 gesunken. Das entspricht einem Rückgang von rund zwei Dritteln. Dieser Rückgang sei „aufgrund der geänderten gesetzlichen Regelung erwartet worden und soll die Verfügbarkeit für vollversicherte, existenzsichernde Beschäftigung stärken“, wird mitgeteilt.

Wie ist die Lage in der Steiermark? Steiermarkweit waren zum Stichtag 31. Dezember 2025 insgesamt 3259 Personen mit geringfügiger Beschäftigung vorgemerkt, Ende März waren es 1156 Personen. Das entspricht einem Rückgang von rund 65 Prozent und liegt damit im österreichweiten Trend.

„Durch den Entfall der Kombination aus geringfügiger Beschäftigung und gleichzeitigem Bezug von Arbeitslosengeld bzw. Notstandshilfe steigt der Anreiz, ein vollversichertes Dienstverhältnis aufzunehmen“, so Karl-Heinz Snobe, Landesgeschäftsführer des AMS Steiermark, in einer Aussendung. Gleichzeitig sei zu beobachten, „dass Arbeitgeber verstärkt vollversicherte Stellen anbieten. Diese Entwicklung stärkt die nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt, erhöht die soziale Absicherung und trägt zur Stabilisierung des regionalen Arbeitskräfteangebots bei – auch in der Steiermark“.