Diese Widerrufsentscheidung Nr. 238116-01 ist kein fader Formalakt. Das Land Steiermark zog kürzlich die 28 Millionen Euro schwere Ausschreibung für die Schulsozialarbeit von Herbst 2026 bis 2031 zurück. Bildungslandesrat Stefan Hermann (FPÖ) lässt gerade eine alternative Ausschreibung ausarbeiten, damit „einer der wesentlichen Eckpfeiler der Präventionsarbeit in der Steiermark“ wie geplant ab dem neuen Schuljahr fortgesetzt werden kann.

Zwei Prozent reichten nicht

In der Ausschreibung vom 10. April sollten die Stundenkontingente für die nächsten fünf Jahre auf 13 Bezirke verteilt neu ausgeschrieben werden. Das Ausmaß lag ähnlich dem aktuellen bei 83.993 Leistungsstunden für 170 Schulen. Doch gerade in einem Punkt sollen die Trägervereine für Schulsozialarbeit auf die Barrikaden gestiegen sein: Der Fünfjahrespakt sah eine jährliche Inflationsanpassung von zwei Prozent vor. Zu wenig in unruhigen Zeiten.

Der Versuch, mehr Geld für die langfristige Finanzierung zu erhalten, scheiterte dem Vernehmen nach an den strikten Sparzielen, die Finanzlandesrat Willibald Ehrenhöfer (ÖVP) ausgegeben hat. Also muss erneut ausgeschrieben werden. Die Ausschreibung wird von der Laufzeit her verkürzt, aber mit einer besseren Inflationsanpassung.

In einer Stellungnahme sagt Hermann: „Leider war es in den Budgetverhandlungen mit dem Finanzlandesrat nicht möglich, die notwendigen Ressourcen für diese ausreichende Absicherung sicherzustellen.“ Nun werde „ein verkürzter Vergabezeitraum angestrebt, um dieses wichtige Instrument weiter aufrecht erhalten zu können.“ Und, Seitenhieb: „Nicht jede Sparmaßnahme, die auf den ersten Blick wirtschaftlich erscheint, ist aus gesellschafts- und sozialpolitischen Gesichtspunkten betrachtet auch sinnvoll.“

Reibungsfläche

Damit hat sich eine weitere Reibungsfläche zwischen FPÖ und ÖVP gebildet. Wie berichtet, ist die FPÖ mit dem Alleingang Ehrenhöfers, drei externe Experten den Haushalt durchforsten zu lassen, alles andere als glücklich.

In puncto Schulsozialarbeit tickt jedenfalls die Uhr: Die laufenden Verträge enden mit August 2026.