Hervorragend abgeschnitten hat die Mittelschule Lebring-St. Margarethen beim diesjährigen B-Bewerb der Sparkasse-Schülerinnenliga im Volleyball. Lena Marko, Lisa Kovacic, Livia Pilch und Kateryna Dovha spielten sich trotz starker Konkurrenz bis ins Finale und sicherten sich dort den Turniersieg. Anja Sternad, Nia Mihelic, Julia Neukirchner und Lena Kainz belegten den sechsten Platz von insgesamt elf Mannschaften. Gecoacht und bestens betreut wurden die beiden Teams von Jaqueline Ebner.