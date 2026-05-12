Das Finn als Segelbootklasse hat eine kurze, aber turbulente Historie vorzuweisen. 1949 wurde in Finnland für die anstehenden Olympischen Spiele in Helsinki extra eine neue Einmann-Jolle entworfen, welche die bisherige O-Jolle sowie die Firefly, welche den skandinavischen Sportlern nicht zusagte, ersetzen soll. Lange waren auch Länge und Baumaterial nicht einheitlich festgelegt. Nach Versionen aus Holz und Kunststoff einigte man sich für Olympia 1972 auf Aluminium. Bis Tokio 2021 war das Finn 69 Jahre ununterbrochen olympisch, wurde aber beginnend mit Paris 2024 aus dem Programm genommen. Die Segelwettbewerbe sollten Vielfalt und mehr Mixed-Teams fördern, was Platz für andere Bootsklassen schuf. Als Spezialdisziplin ist es aber vor allem jenen Seglern erhalten geblieben, die lieber alleine ihr Boot steuern.

Nun wird nach dem Neusielder See im letzten Jahr zumindest österreichweit wieder der Wörthersee das Mekka der Finn-Segler. Ab Donnerstag finden die österreichischen Staatsmeisterschaften in Dellach statt. Organisiert werden die Wettfahrten vom Union Yachtclub Wörthersee. Hauptorganisatorin ist Oberbootsfrau Andrea Janisch gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Gerald Equiluz. „Die Arbeiten sin sehr umfangreich. Wir müssen Begleitboote organisieren, Equipment herrichten, Park- und Stellplätze für Anhänger zur Verfügung stellen. Bisher haben wir schon fünf dieser Begleitboote auftreiben können“, erklärt Equiluz. Auch mit den Anmeldungen ist der 69-Jährige bisher zufrieden. „52 Boote sind für die Meisterschaft gemeldet. Das ist schon eine beachtliche Zahl.“ Neben den heimischen Seglern, die um den Titel kämpfen, können auch ausländische Boote außer Konkurrenz mitfahren. „Das gibt dem Event nochmal internationales Flair und hebt die Qualität“, so Equiluz.

Kärntner Hoffnungen

Zumindest fünf heimische Finn-Segler haben ab Donnerstag am Wörthersee Chancen auf passable Platzierungen. Christoph Aste schaffte es bei Weltmeisterschaften schon unter die besten 100. Rudi Gerzer, Gerald Krammer sowie Vater und Sohn Klaus und Roman Taferner zählen allesamt zu erfahrenen Finn-Seglern. Die großen Favoriten stellt das Gastgeberbundesland aber nicht. Der Salzburger Michael Gubi ist als Titelverteidiger der große Gejagte. Auch mit Markus Schneeberger und Michael Luschan muss wieder zu rechnen sein. Neben der Allgemeinen Klasse werden aber auch Gewinner in vielen weiteren inoffiziellen Kategorien gekürt. „Es gibt Preise für den ältesten Teilnehmer, die schnellste Frau sowie für alle Sieger in ihrer jeweiligen Altersklasse“, sagt Equiluz. Startschuss erfolgt am Donnerstag um 13 Uhr. Wie viele Regatten gefahren werden, steht noch nicht fest, aber bis Samstag Nachmittag sollte es einen Sieger geben. „Falls wetterbedingt Wettfahrten entfallen, können diese auch noch am Sonntag nachgeholt werden.“