In Wien werden schon seit Sonntag Fahnen geschwenkt und Lieder gesungen – Österreichs Hauptstadt ist im Songcontest-Fieber. Am morgigen Dienstag steigt die Fieberkurve dann noch rasant weiter, denn das erste der beiden Halbfinale steht an, ORF1 überträgt ab 21 Uhr.

Graz ist beim Eurovision Song Contest zwar auf der Bühne sehr prominent vertreten – mit Michael Ostrowski als Moderator –, sonst ist man aber nur Zuschauer. Denn die Stadt hat letztes Jahr im Juni beschlossen, sich nicht offiziell als Standort zu bewerben. Grund waren die hohen Kosten und zugleich fehlende Zusagen von Land und Bund, sich daran zu beteiligen. Auch Klaus Leutgeb hatte in Premstätten Interesse bekundet, eine Bewerbung aber nicht weiterverfolgt. Neben Wien hatte nur Innsbruck eine offizielle Bewerbung eingereicht.

Schubert- und Dieselkino bringen ESC auf die Leinwand

Das ESC-Mitfiebern ist trotzdem im Raum Graz auch in Gemeinschaft möglich – gleich drei Public Viewings wird es am Samstag, dem Finaltag, geben. Offizieller Partner ist das Schubertkino, das das Finale am Samstag auf der großen Leinwand übertragen wird. „Kommt vorbei, feuert eure Favoritinnen und Favoriten an und erlebt den Eurovision Song Contest gemeinsam mit uns“, lädt das Kino ein – der Eintritt ist frei, Tickets werden am Veranstaltungstag nach dem Motto „First come, first serve“ ab 18 Uhr ausgegeben.

In Lieboch ist man im Dieselkino fast live dabei in der Wiener Stadthalle: „Kommt vorbei und feiert mit uns Europas größte Musikshow“, bewirbt man das gemeinsame Mitfiebern, Mitjubeln und Feiern. Die Show wird auf der großen Leinwand im Saal 2 gezeigt. Schon ab 19.15 Uhr gibt es eine Pre-Show im Foyer. Der Eintritt ist auch hier frei, Karten kann man sich bereits online auf lieboch.dieselkino.at reservieren.

Österreichs Kandidat Cosmó © APA / Florian Wieser

Eishalle Liebenau überträgt sogar Halbfinal-Shows

Noch früher geht es in der Eishalle Liebenau los: Dort werden nämlich schon am Dienstag und Donnerstag je ab 21 Uhr die Halbfinal-Shows gezeigt, am Samstag natürlich auch das Finale. Aufgestellt ist die 15 Quadratmeter große Leinwand im Obergeschoß auf der sogenannten „Verteilerebene“, Platz nimmt man ganz unkompliziert auf Bierbänken. „Wir haben uns ganz spontan dazu entschlossen – denn wir möchten diesen Bereich auch abseits vom Eishockey stärker beleben, und mit Events außerdem Menschen zusammenbringen und junge Menschen vom Handy wegbringen“, sagt Kantinenbetreiberin Yvonne Grössinger (Grössinger Gastro GmbH). So veranstaltete man zuletzt auch zwei „Watch Partys“ für Sturm-Matches, zur Fußball-WM ist ebenfalls ein Public Viewing für die wichtigsten (Österreich-)Spiele in Vorbereitung. Geöffnet ist bei den ESC-Shows jeweils rund eine Stunde vor dem Beginn der Sendung, für Getränke und Essen ist gesorgt. Der Zugang erfolgt über den Haupteingang.