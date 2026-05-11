Die Badesaison hat noch gar nicht richtig begonnen, schon gibt es das erste tragische und leider auch tödliche Unglück: Eine Kärntnerin (84) kam am Montag bei einem Badeunfall im Wörthersee ums Leben. Das bestätigt die Landespolizeidirektion Kärnten auf Anfrage der Kleinen Zeitung.

Die 84-Jährige ging laut Polizeiangaben – wie jeden Morgen – zwischen 6 und 7 Uhr in den Wörthersee. Gegen 7.30 Uhr wurde sie dann im Gemeindegebiet von Krumpendorf von einem Hausangestellten regungslos im Wasser gefunden. Der Mann alarmierte auch sofort die Rettungskräfte. Doch trotz rascher Hilfsmaßnahmen kam für die Frau jede Hilfe zu spät.

Laut Polizei konnte Fremdverschulden ausgeschlossen werden.