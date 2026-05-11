Hermagor stand am letzten Wochenende im Zeichen des Gedenkens und Erinnerns. Freitagnachmittag lud Historiker Bernhard Gitschtaler zum „Stadtspaziergang gegen das Vergessen“. Der Obmann des Vereines „Erinnern Gailtal“ nahm die vielen interessierten Stadtspaziergänger mit in die nationalsozialistische Vergangenheit Hermagors und führte sie an die Orte der NS-Verbrechen und den Plätzen, wo dem Führer gehuldigt wurde. Den Abschluss bildete ein Wortgottesdienst am Denkmal der (ausgelöschten) Namen, gestaltet von Veronika Ambrosch und Hannes Berger, musikalisch begleitet von Friedl Rainer.

Am Samstagvormittag wurde der stimmungsvolle Auftakt ins Jubiläumsjahr „100 Jahre Ingeborg Bachmann“ am neu gestalteten „Heimweg“ in der Ingeborg Bachmann Passage gesetzt. Bürgermeister Leopold Astner (ÖVP) und Bachmann Juniorpreis-Präsidentin Irmgard Janschitz konnten dazu zahlreiche Kulturinteressierte begrüßen. Astner erinnerte daran, dass neben Klagenfurt vor allem auch Hermagor eine besondere Beziehung zu Bachmann hat und diese auch pflegt.

Irmgard Janschitz, Jakob Waldner, Doris Moser, Inge Lasser, Bgm Leopold Astner und Alma Petschacher © Leopold Salcher

Die Gailtalerin Doris Moser von der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt widmete sich in ihrer Eröffnungsrede der blutjungen Ingeborg Bachmann und ihrer Kinder- und Jugendzeit im Hause ihrer Großeltern in Obervellach bei Hermagor. „Das Land ist ein Wunder, ich liebe das stille Tal, den Fluss, die Berge und die Wiesen“, schrieb die Jugendliche 1945. Alma Petschacher und Jakob Waldner präsentierten sich mit Bachmanns Gedicht „Heimweg“. Die Gruppe „Silkosonic&friends“ begleitete musikalisch.

Es gibt noch eine Reihe von Bachmann-Veranstaltungen in Hermagor, schon am 21. Mai kommt es zur Eröffnung der von Armin Guerino geschaffenen Ingeborg-Bachmann-Kuppel vor dem Gailtal Museum. Bürgermeister Astner ist es gelungen, diese Kuppel nach Aufenthalten in Klagenfurt, Wien und zuletzt in der Kulturhauptstadt Nova Gorica nach Hermagor zu bringen.