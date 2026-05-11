Im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung wurden in Hermagor kürzlich 23 Betriebe für ihre jahrzehntelange unternehmerische Tätigkeit geehrt. Gemeinsam blicken sie auf 520 Jahre unternehmerische Erfahrung zurück. Unter den Geehrten befinden sich auch vier Firmen, die eine 40-jährige beziehungsweise eine 70-jährige erfolgreiche Unternehmensgeschichte vorweisen können. Werner Bartolot mit seiner Jagdwaffenmanufaktur in Hermagor, das Haus Scheiblauer mit Appartements und Zimmervermietung in Tröpolach sowie die Jantschgi GmbH, ein traditionsreicher Gasthof in Gundersheim, wurden für 40 Jahre Unternehmertum geehrt. Gitschtal Reisen-Wastian GmbH erhielt die Auszeichnung für 70 Jahre Unternehmertum.

1389 Unternehmen sichern rund 7023 Arbeitsplätze

In der Region Hermagor sichern aktuell 1389 Unternehmen rund 7023 Arbeitsplätze und bilden damit das wirtschaftliche Rückgrat des Bezirks. Für WK-Vizepräsidentin Nika Basic sind diese Zahlen ein klares Zeichen für die Bedeutung der Betriebe: „Gerade in einer Region wie Hermagor sind es diese Betriebe, die Arbeitsplätze vor Ort sichern, Wertschöpfung schaffen und das Leben in den Gemeinden mitgestalten.“ WK-Bezirksstellenobmann Hanns Stattmann ergänzt: „Viele dieser Betriebe sind tief in der Region verwurzelt und tragen wesentlich dazu bei, dass junge Menschen Perspektiven vor Ort haben.“