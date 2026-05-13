Falco hat eines, Ronaldo, Maradona, Beckham, Beckenbauer, das von Lueger soll gekippt werden. Sogar die Pest hat eines, Corona. In der Türkei steht ein Wolfsgruß-Demiral, ins Weiße Haus will Trump eines setzen, Kaiser, Komponisten … Nur Oliver Glasner will keines. Die Rede ist von Denkmälern, die zwar nicht unsterblich, aber unvergessen machen.

Glasner hat mit Chrystal Palace den ersten Titel in der 120-jährigen Klubgeschichte geholt. Mit der Conference League könnte er seiner Christl auch den ersten internationalen Titel sichern, was ihn im Selhurst Park zur Legende machen täte. Denkmal will er aber keines, weil die, wie schon Toni Polster sagte, nur von Tauben zugeschissen werden.

Die als Friedensbringer assoziierten Vögel sind in etwa so beliebt wie die Gschwinde Kathl in einer vollbesetzten Gondel. Fliegende Sprinkleranlagen, die die Welt zu Jackson-Pollock-Bildern machen. Dauerdefäkierende Flugratten, deren Kotpatzerl Stalagmiten bilden, während ihr Gegurre selbst friedliche Mitbürger zur Langwaffe greifen lässt. Eigentlich ein Wunder, dass es noch keinem Biennale-Künstler eingefallen ist, einen Pavillon von diesen Kackvögeln zukleistern zu lassen. Tauben sind der Menschen unliebster Dünger. Überall werden Drähte und Netze gespannt, Eisendorne gepflanzt, um sie zu verjagen. Ein Denkmal wäre nur dann vor ihnen sicher, wenn es wie eine umgestülpte Eiserne Jungfrau rundherum bespiket wäre. Passen würde so eine Igel-Statue bei Mecky Katzer, der aber als Geschäftsführer Sport der SK Rapid an einer Denkmalwürdigkeit noch feilen muss.

Doch was können die als Krankheitsüberträger gefürchteten, ausgewilderten Tauben dafür, dass der homo fastfoodus alleweil allerorts allerlei verbröselt? Tauben sind Inkarnationen des Heiligen Geistes, um den es in der Welt gerade recht bescheiden steht. Gegen die voranschreitende Verblödung ist sogar das Denkmalamt machtlos.

Oliver Glasner hat recht. Man muss nicht jeden freien Platz behübschen. Die meisten Fußballerdenkmäler sind ohnehin mehr Karikatur als Ehrung. Ronaldo hat das Lächeln einer Deix-Figur, Zlatan Ibrahimovic wurde die Nase abgesägt, Messi ist unkenntlich und Kompany durchlöchert.

Glasner hat oft blindwütig mit Steinen, die man ihm in den Weg legte, auf die tauben Eigentümer geworfen. Im Sommer verlässt er den Kristallpalast, Ziel unbekannt. Glasgow würde passen. Murano? Swarovski Tirol? Denkmal braucht er keines, nicht einmal aus Kristall. Er hat die Palace-Fans mit Glasigen-Augen-Momenten beglückt, die sind unkaputtbar und denk-mal-einer-an ohnehin schöner als die aufgestellten Vogel-Klos. Bekommen wird er trotzdem eins. Muss.