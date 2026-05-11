Die 89. IIHF-Weltmeisterschaft der Männer steht in den Startlöchern. Ab 15. Mai wird in der Schweiz der Weltmeister und Nachfolger von Titelverteidiger USA gesucht. Mit von der Partie ist heuer auch wieder das A-Nationalteam Österreichs. Wo wird gespielt? Wer ist dabei und wer nicht? Gegen wen muss Österreich ran und was darf man erwarten? Ein Überblick:

Austragungsorte: Für perfekte Stimmung ist gesorgt

Die Schweiz ist ausgewiesen eishockeyverrückt. Was sich von Spiel eins an auch auf den Tribünen bemerkbar machen wird. So sind jetzt schon die meisten Spiele in Fribourg ausverkauft, die BCF-Arena fasst beinahe 9000 Fans. Gut gefüllt wird auch die Swiss Life Arena in Zürich nicht nur bei den Spielen von Gastgeber Schweiz sein, rund 10.000 Menschen finden in der Halle Platz.

Teams und Modus: Je eine Gruppe pro Standort

Die 16 besten Nationen der Welt spielen aufgeteilt in zwei Gruppen. Gruppe A ist in Zürich beheimatet, neben den Schweizern sind auch Österreich, Großbritannien, Ungarn, Lettland, Deutschland, Finnland und die USA dabei. Gruppe B in Fribourg umfasst die Teams Kanada, Schweden, Tschechien, Dänemark, die Slowakei, Norwegen, Slowenien und Italien. Der jeweils Gruppenletzte steigt in die Division IA ab, aus der heuer Italien und Großbritannien den Sprung als Aufsteiger in die Schweiz geschafft haben. Die Top-Vier steigen ins Viertelfinale auf, wo die Gruppensieger auf die Vierten und die Zweiten auf die Dritten der Parallelgruppe treffen.

Team Austria: Was hat sich geändert?

Durch den Einzug ins Viertelfinale im Vorjahr ist Österreich in seiner Gruppe wieder gefährlicher Außenseiter. Ziel Nummer eins ist der Klassenerhalt. Den kann man diesmal früher fixieren. Hatte Österreich früher immer die Schnittpartien gegen den Abstieg zu Ende der Gruppenphase, steigen diese gegen die Briten und Ungarn diesmal am Anfang. So weiß man früher, wohin die Reise gehen könnte.

Wer ist dabei, wer nicht?

Österreichs-WM-Vorbereitung war diesmal von zahlreichen Absagen betroffen. Mit den NHL-Stars Marco Kasper und Marco Rossi, Schweiz-Legionär Benjamin Baumgartner und 99ers-Topspieler Lukas Haudum haben Österreichs prominenteste Center allesamt verletzungsbedingt abgesagt, aus persönlichen Gründen fehlt auch der langjährige Kapitän Thomas Raffl. Dazu kommt, dass die Nordamerika-Legionäre Vinzenz Rohrer und David Reinbacher noch im Play-off spielen. Somit mit Bernd Wolf (Kloten), Dominic Zwerger (Ambri, beide SUI) und Gregor Biber (Rögle/SWE) nur drei Spieler, die im Ausland in der höchsten Liga spielen.

Und wie schaut es bei den anderen aus?

Die Schweiz kann bei der Heim-WM auf ihre NHL-Aushängeschilder Roman Josi und Nino Niederreiter zählen. Die Deutschen wiederum müssen aus der Milliardenliga auf Tim Stützle, Leon Draisaitl und wohl auch den angeschlagenen Moritz Seider verzichten. Die anderen Topnationen halten sich bis WM-Start noch ziemlich bedeckt, ein Aderlass ist aber wohl auch bei den Amerikanern zu erwarten. Sämtliche Topstars waren bei Olympia in Mailand dabei, holten Gold, mehr geht nicht. Gut möglich also, dass auch viele in der NHL ausgeschiedene Cracks nicht nach Zürich kommen.