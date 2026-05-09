Die journalistische Aufgabe scheint groß: Wie mit einer Mutter sprechen, die ein Kind verloren hat? Sämtliche meiner vorgefertigten Fragen sind obsolet, als ich das Zuhause von Nici Ramminger in St. Ruprecht an der Raab betrete. Sie heißt mich herzlich willkommen in jenem Haus, in dem ich vor Jahren ihren Sohn Felix über sein kreatives Talent interviewt habe.

Über ihn werden wir heute viel sprechen. Ramminger nimmt seinen Namen oft in den Mund, erzählt liebevoll von ihm, ebenso von seinem Bruder Niklas: „Ich bleibe Mama von zwei Söhnen. Elternsein endet für mich nicht an einer geglaubten Grenze zwischen Himmel und Erde.“

Felix hatte großes künstlerisches Talent, modellierte unter anderem diese Spiderman-Figur © KLZ / Katharina Lagler

Niklas, der Ältere, lebt und studiert in Graz. Felix hingegen hat sein Kapitel Erde von sich aus beendet, erzählt die 49-Jährige ohne Bitterkeit in der Stimme. Es ist der zweite Muttertag ohne ihn, vor kurzem wäre er 18 Jahre alt geworden.

Wie geht es ihr heute? „Gut. Ich habe aufgehört, nach dem Warum zu suchen. Das bedeutet nicht, zu vergessen. Es ist die Entscheidung, meine Aufmerksamkeit auf das zu richten, was noch da ist. Und auf die Liebe, die immer bleibt.“ Was hat Felix’ Tod sie über Mutterschaft gelehrt? „Dass wir Kindern am meisten Halt geben, wenn wir in unser Inneres schauen. Die eigenen Prägungen und alten Muster zu erkennen und zu integrieren, anstatt sie unbewusst weiterzureichen.“

Jeden Tag eine Wahl

Für die gebürtige Grazerin ist jeder Morgen eine neue, bewusste Entscheidung: Welcher Mensch möchte ich sein und wie will ich überleben? Diese Frage hat sie sich auch nach ihrem Schicksalsschlag gestellt: „Als Familie haben wir erkannt, dass wir diesen Weg nicht allein gehen müssen. Wir haben uns Hilfe geholt und gelernt, Unaussprechliches in Worte zu fassen. Ein fester Begleiter in unserem Alltag ist die Dankbarkeit.“

Am 26. Juni präsentiert Nici Ramminger ihr Buch „Über.S.Leben“ © Nici Ramminger

Es sind die Verbindungen in ihrem Leben, die ihr Kraft geben. Die große Anteilnahme bei Felix’ Verabschiedung, viele Freunde an ihrer Seite und das Zusammenhalten innerhalb ihrer Familie bereichern den Alltag. Felix ist immer dabei, Ramminger hält ihn in der Erinnerung bei sich: „Die Gedanken an unsere gemeinsame Zeit schenken mir Kraft. Felix’ Feinfühligkeit und Kreativität trage ich fest in meinem Herzen.“

Offenheit und Ehrlichkeit – sich und anderen gegenüber – haben sie durch den Trauerprozess begleitet: „Ich behalte meine Gedanken nicht mehr für mich, sondern spreche aus, wenn mich etwas belastet. Das verhindert, dass sich Missverständnisse auftürmen.“

Auch in Zeichnungen hat Ramminger ihre Gefühle ausgedrückt. Diese Kraftquelle hat sie während der Corona-Pandemie dank Felix für sich entdeckt. In einem gemeinsamen Atelier haben die beiden gemalt und gewerkt.

Vor und nach seinem Tod entstanden Zeichnungen, die Ramminger später in Worte fasste. Ein wichtiger Schritt, wie sie heute weiß: „Das, was ich fühlte, in Worte und Bilder zu fassen, hat mich wieder auf meinen Zuversichtsweg geführt. So konnte ich vieles sichtbar machen und verarbeiten.“

Ein Buch zum Himmelsgeburtstag

Was anfangs nur als innerer Dialog für sie selbst gedacht war, wurde schließlich ein Buch. „ÜBER.S.LEBEN: Die Zuversicht liegt Innen“ erscheint im Grazer Vehling-Verlag und wird dem Publikum erstmals am 26. Juni präsentiert – an Felix’ zweitem Himmelsgeburtstag, wie Ramminger seinen Todestag nennt.

„Mein Buch will zeigen, welche Kraft bereits in unserem Innen wohnt. Wie es gelingen kann, dass niemand mehr in der eigenen Sprachlosigkeit verloren geht. Vor allem aber sucht es nach unserem inneren Funken. Weil dieser auch dann noch leuchtet, wenn es dunkel wird“, meint die Autorin.