Wenn der Arbeitgeber seinem Wunschkandidaten oder seiner Wunschkandidatin gleich auch eine Wohnung anbieten kann, ist das im Ringen um Fachkräfte ein großer Vorteil. Die Kabeg und ihr Betriebsrat haben diese Möglichkeiten. Sie besitzen in Kärnten das Zuweisungsrecht für rund 1400 gemeinnützige Wohnungen. Neu ist das nicht annähernd. Dem Krankenanstaltenbetreiber wurde dieses Privileg schon in den 1970er-Jahren zuteil.

Sind Wohnungen gefördert – also mit Steuergeld mitfinanziert – gelten besondere Kriterien. Eine davon ist eine Einkommensobergrenze. Und hier hakte der Landesrechnungshof (LRH) in einer Überprüfung ein. „In den Wohnungen, für welche die Kabeg das Zuweisungsrecht hatte, waren teilweise Ärzte des Klinikums Klagenfurt als Mieter untergebracht. Im Zuge dieser Wohnungsvergabe überprüfte die Landeswohnbau Kärnten (LWBK) die Einkommensgrenzen nicht wie sonst üblich“, heißt es dazu in einem Bericht. In den entsprechenden Vergabedokumentationen fehlten die Einkommensnachweise, obwohl diese bei anderen Wohnungsvergaben üblicherweise dokumentiert werden, wird festgehalten.

Landesrechnungshof-Direktor Günter Bauer © Traussnig

Hohe Obergrenzen

Selbst wenn diese Grenzen relativ hoch sind, für 2026 gelten hier 53.000 Euro netto für eine Person sowie 82.000 Euro für zwei Personen, kann man also davon ausgehen, dass sie nicht immer eingehalten wurden. „Im Sinne der Arbeitgeberattraktivität kann es vorkommen, dass in einzelnen Fällen auch Ärzte vorübergehend die Möglichkeit der Miete einer Wohnung oder Garconniere nutzen können.“

„Insbesondere Mitarbeiter, die nicht in der Nähe wohnen, können somit früher als Dienstnehmer beginnen, bevor sie ihren Lebensmittelpunkt nach Kärnten verlegt haben“, erklärt die Kabeg. Was wiederum eine zweite Grauzone eröffnet: Die üblicherweise geltende Hauptwohnsitzpflicht wurde für Kabeg-Mitarbeiter ausgesetzt. Auch der Besitz von Wohneigentum war für Kabeg-Mitarbeiter kein Ausschlussgrund.

Abgewickelt wurden die Vergaben früher von der Kabeg selbst. Seit dem neuen Jahrtausend hat die LWBK das übernommen. Dort spricht man von seit 50 Jahren gelebter Praxis. „Es waren offensichtlich andere Vergabekriterien vereinbart gewesen, als sie heute der Fall sind. Das lag nicht in unserer Verantwortung. Bei neu errichteten Anlagen werden selbstverständlich die jetzt geltenden Vergabevoraussetzungen eingehalten“, wird von der LWBK argumentiert. Bei den kritisierten Objekten handle es sich hauptsächlich um kleine Einheiten, die als Übergangslösung für Neuzugänge dienen sollten.

Bericht als Kompliment

Laut Geschäftsführer Harald Repar verwaltet man insgesamt 18.000 Wohnungen. Für die Kabeg vergibt man 1400. Die LRH-Kritik beschränke sich auf zwei Objekte mit 290 Wohnungen, bei denen die Förderungen heuer ohnehin auslaufen.

Landeswohnbau-Kärnten-Geschäftsführer Harald Repar © KK

„Das Thema ist also erledigt. Wir haben den Bericht als großes Lob empfunden. Die Prüfer waren 22 Monate bei uns im Haus“, sagt Repar. Ausschließen könne man es natürlich nicht, dass die Objekte auch von Personen mit zu hohem Einkommen bewohnt wurden. Man musste die Wohnung auch nicht aufgeben, wenn man im Laufe seiner Karriere dann einmal zu viel verdient hätte. „Das hat die Politik damals so vorgegeben. Das übergeordnete Ziel war es, Arbeitskräfte zu gewinnen“, sagt Repar.