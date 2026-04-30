Die aktuelle Schnellschätzung des Wifo sieht eine leicht steigende Wirtschaftsleistung im ersten Quartal 2026 in Österreich: real plus 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal. In der Industrie stieg die Wertschöpfung moderat, in der Bauwirtschaft ging sie hingegen erneut zurück (minus 0,5 Prozent).

Nach der Stagnation Ende 2025 gab es wieder einen leichten Zuwachs. Im Jahresvergleich bedeutet dies einen Anstieg um 0,6 Prozent gegenüber dem ersten Quartal des Vorjahres. Der Ausbruch des Iran-Kriegs im März 2026 beeinflusste dieses Quartal nur zum Teil. Auf der Nachfrageseite stützte die Konsum- und die Investitionsnachfrage das BIP.

Im Bereich Handel, Verkehr, Beherbergung und Gastronomie ging die Wertschöpfung um 0,4 Prozent zurück. Im Verkehrssektor dürfte auch der Iran-Krieg zum Rückgang beigetragen haben, der Handel lieferte hingegen einen positiven Wachstumsbeitrag.

Gestützt wurde die Wirtschaftsleistung vom Konsum. Der Konsum der privaten Haushalte stieg um 0,8 Prozent, die öffentliche Konsumnachfrage legte um 0,4 Prozent zu. Die Exporte stagnierten nahezu, während die Importe um 0,9 Prozent über dem Vorquartal lagen.