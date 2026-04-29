„Die Frau steht nun vor dem Nichts, vor einem Trümmerhaufen. Sie fühlt sich von der ganzen Welt betrogen. Warum? Weil der Angeklagte sie ausgebeutet hat“, führt Staatsanwältin Gertraud Pichler aus. Für die Anwältin des Opfers steht fest, dass „der Angeklagte die Frau physisch und psychisch ruiniert hat. Noch und noch sollte sie mit der Prostitution immer mehr Geld heranschaffen. Und jetzt sitzt er da und tut so, als wäre er das Opfer.“

Ein 38 Jahre alter Häftling (inhaftiert in Maria Lankowitz), soll die besagte Frau der Prostitution zugeführt haben, wie es in der Anklage heißt. Und sie danach um ihre daraus erwirtschafteten Gewinne gebracht haben. Über einen Zellengenossen soll der Angeklagte nämlich erfahren haben, dass die Frau dringend Geld benötige. „Er nahm über sein illegal besessenes Handy mit ihr Kontakt auf und überredete sie, als Prostituierte zu arbeiten. Es wurde eine schreckliche Zeit für die Dame“, erläutert die Staatsanwältin die menschliche Tragödie hinter dem Strafakt. „Er hat sich aus der Haft heraus als Zuhälter betätigt und auf Webseiten Annoncen geschaltet. Sie ging illegal der Wohnungsprostitution nach. Über Monate. 57.000 Euro nahm die Frau ein. Der Häftling versprach ihr, das Geld zu vermehren. „Und wie konnte es anders sein“, fragt Pichler, „das ganze Geld war natürlich weg“.

In die Prostitution gedrängt

„Die Wahrheit ist: Ich habe die Frau nur angelogen. Bis auf den Umstand, dass ich ihr zuerst wirklich helfen wollte“, legt der 38-Jährige am Straflandesgericht ein Geständnis ab. „Sie haben erklärt, die Einnahmen der Frau zu veranlagen?“, bittet Richterin Julia Riffel um Aufklärung. – Ja, erfolgreich in Bitcoins. Ich hab‘ vorgegeben, 1,8 Millionen legal gemacht zu haben.“ – „So erfolgreich kann es nicht sein. Sie sind wegen Betrugs in Haft.“ Versprochen hat der Angeklagte eine zehnfache Rendite. Wo das Geld tatsächlich landete, das ihm das Opfer überwiesen hat? Auf seinen Freigängen hat er es in Casinos und Wettbüros verspielt.

| Richterin Julia Riffel © Penz

Geld herausgelockt, aber nicht investiert

Der Häftling gesteht, sich um die Inserate und Kundenkontakte gekümmert zu haben. „Sie hatte regelmäßig Kunden, zwei bis sieben Freier am Tag“, zieht er nüchtern Bilanz. Die Staatsanwältin sieht in den Betrugshandlungen des Kärntners ein „jahrelanges Muster. Er hat aus seinen Strafen nichts gelernt. Er wusste, wie er ihr Geld herauslocken kann – für seine Schwächen“.

„Mein Kind fragt immer, warum ich nicht mehr mit ihm spielen kann“, leidet der 38-Jährige vor dem Schöffengericht. – „Das ist traurig, das Kind tut mir auch leid. Aber Sie allein sind dafür verantwortlich“, hält die Vorsitzende entgegen. Er antwortet: „Ich weiß, dass ich schon x-fach Chancen bekommen habe. Aber ich bin jetzt ein anderer Mensch.“

Der Prozess endet mit einem glatten Schuldspruch wegen Zuführung zur Prostitution und schweren Betrugs: weitere zwei Jahre Haft für den Häftling. Zudem 59.000 Euro Schadenersatz und Schmerzensgeld an das Opfer. Nachsatz der Richterin: „Ich kann nur hoffen, dass Sie endgültig kapieren, dass es mit Ihnen so nicht weitergehen kann.“