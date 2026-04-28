Das Formationsteam „Slope Sisters“ des WSV Ramsau am Dachstein hat seinen Europameistertitel in der Jugendkategorie erfolgreich verteidigt. Bereits im vergangenen Winter hatten die Athletinnen den Titel erstmals gewonnen. Auch in dieser Saison setzten sich die 13- bis 16-Jährigen bei den Europameisterschaften in der Schweiz erneut durch.

Im Formationsskilauf müssen Teams sowohl eine verpflichtende Fahrt als auch eine Kür präsentieren. Bewertet werden dabei unter anderem Technik, Tempo, Synchronität und Gestaltung. Die „Slope Sisters“ erreichten in diesen Kategorien die höchsten Wertungen und sicherten sich damit den Sieg in der Jugendwertung. Zum erfolgreichen Team gehören Viktoria Perner, Sophia Tritscher, Marie Winkler, Sarah Glaser, Lisa Tritscher, Melina Winkler und Valentina Tritscher.

Zuvor hatte die Gruppe bereits im März den österreichischen Staatsmeistertitel am Rittisberg in der Ramsau gewonnen. Somit sind sie zweifache Europameisterinnen und amtierende Staatsmeisterinnen.