Der Tag der offenen Tür im Marienkrankenhaus Vorau lockte mehr als 700 Besucherinnen und Besucher an. Besonders interessant: die ansonsten nicht öffentlich zugänglichen Bereiche wie Operationssaal oder Labor. Fachkundige Mitarbeitende standen Rede und Antwort und vermittelten anschaulich die Abläufe der medizinischen und therapeutischen Versorgung.

Ein weiterer Höhepunkt des Tages war der Start der Ausstellung anlässlich „150 Jahre Marienkrankenhaus Vorau“. Die Ausstellung beleuchtet die bewegte Geschichte des Hauses sowie seine Entwicklung hin zu einem modernen Krankenhaus. Die Ausstellung ist das ganze Jahr über in den Ambulanz-Wartebereichen des Krankenhauses zu besichtigen.