Die Firma Wiedemannknöpfe in Haus im Ennstal wurde in der Zwischenkriegszeit als Uhrmacher- und Goldschmiedemeisterbetrieb gegründet. Heute ist sie in den Geschäftsbereichen Produktion von Knöpfen und Modeaccessoires sowie Gravurdesign tätig. Aktuell beschäftigt das Unternehmen vier Mitarbeiter. Seit 2017 wird es von Gervin Stocker geführt.

Die Wirtschaftskammer-Regionalstelle zeichnete den Betrieb, der zu den traditionsreichsten der Region zählt, kürzlich für sein 105-jähriges Bestehen aus. Die feierliche Überreichung der Jubiläumsurkunde an Geschäftsführer Stocker erfolgte durch Regionalstellenobmann Egon Hierzegger.

Dritteljahrhundert IT-Service in der Region

Christian Hollinger, Leiter der WK-Regionalstelle, gratulierte Niklas und Christian Pichler zum 30-Jahr-Jubiläum ihres Unternehmens (v. r.) © KK

Der Leiter der Regionalstelle, Christian Hollinger, wiederum stattete einem anderen im oberen Ennstal ansässigen Betrieb kürzlich einen Besuch ab. Und zwar der Schladminger Firma Ennstal IT anlässlich ihres 30. Jubiläums. Dabei wurde auch intensiv über aktuelle IT-Themen fachgesimpelt.

„Wir freuen uns sehr über diese Wertschätzung“, so Juniorchef Niklas Pichler. „Ein Besuch wie dieser zeigt, dass unsere Arbeit in der Region gesehen und anerkannt wird.“ Vor drei Jahrzehnten klein gestartet, ist das Unternehmen heute ein fester Bestandteil der regionalen IT-Landschaft.