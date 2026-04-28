Die Brauerei Murau wird heuer erstmals offizieller Getränkepartner des Wiener Donauinselfests. „Die Kooperation wurde im Rahmen des Steiermark-Frühlings offiziell besiegelt und markiert einen wichtigen Schritt für die steirische Traditionsbrauerei“, heißt es per Pressemitteilung.

Das Donauinselfest findet von 3. bis 5. Juli statt und wird täglich wieder Hunderttausende Besucherinnen und Besucher anlocken.. „Wir freuen uns, unsere steirische Braukultur erstmals mitten in Wien und bei einem Fest dieser Bedeutung erlebbar zu machen,“ so Josef Rieberer, geschäftsführender Vorstand der Brauerei Murau.

Gegenpol

Zudem würde die Kooperation die Bedeutung österreichischer Privatbrauereien unterstreichen, die „mit regionaler Verankerung und eigenständigem Profil einen bewussten Gegenpol zu internationalen Konzernstrukturen bilden“.

Eine zweite Brauerei, und zwar Ottakringer, wird beim Donauinselfest ebenfalls ausschenken. „Wenn zwei Privatbrauereien bei einem Fest dieser Größenordnung Verantwortung übernehmen, dann ist das auch ein starkes Signal für Qualität, Unabhängigkeit und heimische Wertschöpfung“, betont Josef Wiedenhofer, Projektleitung Donauinselfest.