„Wir freuen uns darauf, jeden Tag mit dem gewaltigen Bergpanorama aufzustehen.“ Das auf 2608 Meter Seehöhe thronende Schutzhaus des Alpenvereins Baden startet bald mit neuen Pächtern – Tamara Gößler und Florian Schmetzer – in die Saison. Zuvor hatte Marco Steiner die Badener Hütte in der östlichen Venedigergruppe inne. Steiner führte sie seit dem Jahr 2009. Lebensgefährtin Verena und seine Kinder Sophia und Benjamin standen ihm zur Seite. Berufsbedingt hörte der gebürtige Prägratener mit Ende der Saison 2025 auf. Danach lief die Suche nach neuen Wirtsleuten auf Hochtouren. Aus immerhin elf Bewerbungen führte der Alpenverein mit drei Interessenten persönliche Gespräche. „Die Kombination aus Erfahrung im Hüttenbetrieb, Enthusiasmus für die Aufgabe und Begeisterung für die Bergwelt hat nach einer Bewährungsprobe beim Aufsperren der Hütte den Ausschlag gegeben“, heißt es bei der Sektion Baden (bei Wien).

Geprägt von der Bergwelt

Die Wahl fiel auf Gößler und Schmetzer. Anfang Juli werden die jungen Wirtsleute aus Graz das 1912 erstmals eröffnete Traditionshaus für die Gäste aufsperren. „Für Flo war die Verbindung zu den Bergen schon lange da. Die Kraft der Natur, die Einfachheit des Lebens und die besondere Lebendigkeit, die man am Berg erfahren darf, haben ihn geprägt“, beschreibt Gößler die Motivation ihres Partners. „Nachdem er selbst einige Jahre auf Hütten gearbeitet hat, wurde der Wunsch nach einer eigenen Hütte immer stärker. Als wir uns vor ein paar Jahren kennengelernt haben, war klar, dass dieses Projekt aber nur gemeinsam funktionieren kann“, so Gößler, die selbst am Bauernhof ihrer Großeltern aufwuchs. „Die Nähe zu Almen und Tieren war immer schon da.“

Die Badener Hütte ist über 110 Jahre alt. Sie liegt im hochalpinen Gelände in der östlichen Venedigergruppe © Alpenverein / Helminger

Einschlägige Erfahrungen sammelte Schmetzer sechs Jahre lang „als Koch und Allrounder“ in Vorarlberg auf der Mannheimer Hütte und der Oberzalimhütte. Im Winter ging und geht er seinem Grundberuf als Kfz-Mechaniker nach. Gößler maturierte an einer Schule mit Gastronomieschwerpunkt, studierte dann Diätologie sowie Ernährungswissenschaften und arbeitete parallel im Service sowie als Flugbegleiterin. Seit einigen Jahren ist sie sowohl als ernährungsmedizinische Beraterin angestellt als auch selbstständig in eigener Praxis tätig. Für das Hüttenleben in spe haben beide eine klare, gemeinsame Vorstellung: „Wir wollen einen Platz schaffen zum Ankommen und Wohlfühlen, mit viel Herzlichkeit und gutem Essen.“

Schwierig zu bewirtschaftende Schutzhütte

Dass dieses Leben, nur einen Steinwurf von der Kernzone des Nationalparks Hohe Tauern entfernt, intensiv werden wird, ist dem Wirtspaar bewusst: „Es wird anstrengende und stressige Phasen geben, in denen viele Herausforderungen zu bewältigen sind. Gleichzeitig aber auch heitere, witzige und erfüllende Momente, die diese Zeit besonders machen. Eines wissen wir: Es wird ein kurzweiliger Sommer.“

Die größten Herausforderungen sehen die beiden in der hochalpinen Lage sowie der Versorgungssituation. Die Hütte der sogenannten Kategorie 1 – eine ursprüngliche Schutzhütte in Extremlage laut Definition – wird in erster Linie per Helikopter bedient. Daher braucht es vorausschauende Planung speziell bei den benötigten Lebensmitteln. Der autarke Betrieb verlangt zudem ein gutes Verständnis der Anlagen wie dem Wasserkraftwerk, der Photovoltaik und der Filteranlage für das aus dem benachbarten See bezogene Trinkwasser. „Deshalb setzen wir aktuell viel daran, uns in die technischen Abläufe einzuarbeiten. Sollte es Probleme geben, müssen wir schnell handeln können“, sagt das Pächterpaar. Auch der Klimawandel und dessen Folgen setzen der Badener Hütte schwer zu. So sind aktuell der Wanderweg/Klettersteig „924B“ sowie der Weg „924A Kristallwand“ wegen Felsstürzen gesperrt.

Das Einfache reizt das Wirtspaar

Und worauf freuen sich die künftigen Wirtsleute am meisten im baldigen Angesicht mächtiger 3000er-Gipfel wie der Kristallwand oder der Weißspitze? „Darauf, dieses Abenteuer jetzt anzupacken. Auf fordernde Arbeitstage genauso wie auf Momente, in denen alles gut läuft und man richtig im Flow ist. Und auf die Arbeit mit unserem Team, da haben wir wirklich coole Leute gefunden.“ Die Begegnungen mit den Gästen sehnen die beiden Bergenthusiasten ebenso herbei, vor allem, wenn Zeit sei, sich zu unterhalten. „Das Einfache reizt uns, das Wesentliche zur Verfügung stellen: gutes Essen, ein warmer Platz und Gemeinschaft.“

Langer Zustieg, keine Seilbahnen

Erreichbar ist die Badener Hütte am einfachsten von Gruben bei Matrei aus durch das wildromantische Froßnitztal. Vier bis fünf Stunden muss man jedoch dafür einplanen, die anderen Zustiege dauern noch länger. Was Gößler und Schmetzer in ihrer Wahl nicht abschreckte, sondern bestärkte: „Die Größe, die schöne Lage, aber auch die Höhe sind genau das, was wir uns vorgestellt haben.“ Der epische Anstieg und die Tatsache, dass keine Seilbahnen in der Nähe sind, würden die Schutzhütte besonders machen: „So können wir Bergmenschen einen Platz mitten in der Natur bieten.“ Den netten Kontakt mit den ehemaligen Wirtsleuten und die gute Zusammenarbeit mit der Sektion Baden heben die beiden ebenso hervor. Letztlich aber habe das Bauchgefühl den Ausschlag gegeben. „Die Badener Hütte fühlte sich von Anfang an richtig an.“