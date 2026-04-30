Stellen Sie sich vor, Sie lesen Ihre Kleine Zeitung jederzeit und überall – ganz bequem am Tablet oder Smartphone, mit großen Buchstaben, stufenlos einstellbar, und mit Zugriff auf viele zusätzliche Inhalte, wie Videos und Fotoserien. An alle bestehenden Digital-Abonnenten und Print-Abonnenten, die die Kleine Zeitung künftig auch digital lesen wollen, richtet sich eine Digitalberatung am 6. Mai von 8 bis 12 Uhr im Regionalbüro in Wolfsberg am Weiher 11. Im 30-minütigen Beratungstermin stehen Ihnen unsere Mitarbeiterinnen Sarah Fugger und Silke Tatschl exklusiv zur Verfügung. Die Teilnahme an den Terminen ist kostenlos, aber es gibt pro Termin eine begrenzte Teilnehmerzahl. Anmeldung: Unter 04352/ 38 14, per E-Mail an wolfsberg@kleinezeitung.at oder vor Ort im Regionalbüro.

Das Büro in Wolfsberg © KLZ