Stellen Sie sich vor, Sie lesen Ihre Kleine Zeitung jederzeit und überall – ganz bequem am Tablet oder Smartphone, mit großen Buchstaben, stufenlos einstellbar, und mit Zugriff auf viele zusätzliche Inhalte, wie Videos und Fotoserien. An alle bestehenden Digital-Abonnenten und Print-Abonnenten, die die Kleine Zeitung künftig auch digital lesen wollen, richtet sich eine Digitalberatung am 6. Mai von 8 bis 12 Uhr im Regionalbüro in Wolfsberg am Weiher 11. Im 30-minütigen Beratungstermin stehen Ihnen unsere Mitarbeiterinnen Sarah Fugger und Silke Tatschl exklusiv zur Verfügung. Die Teilnahme an den Terminen ist kostenlos, aber es gibt pro Termin eine begrenzte Teilnehmerzahl. Anmeldung: Unter 04352/ 38 14, per E-Mail an wolfsberg@kleinezeitung.at oder vor Ort im Regionalbüro.
In Wolfsberg
Kostenlose Digitalberatung für Abonnenten der Kleinen Zeitung
In Wolfsberg wird eine Digitalberatung für Abonnenten der Kleinen Zeitung angeboten. Diese können ihre Zeitung dann bequem auf Tablet oder Smartphone lesen, mit anpassbarer Schriftgröße und Zugang zu zusätzlichen Inhalten wie Videos und Fotos.
Das Büro in Wolfsberg © KLZ
Sarah Fugger und Silke Tatschl (von links) © KLZ