Sage und schreibe 18 Tore in 19 Länderspielen, Deutschland-Legionär, 20-facher Saison-Torschütze in der Schweiz, 113 Tore in 118 Pflichtspielen für Rapid. Der Mann wusste fraglos genau, wo das Tor steht. Trotzdem ist Österreichs erfolgreichster WM-Torschütze der Geschichte mittlerweile kein Name mehr, der in der breiten Öffentlichkeit als Allzeitgröße ein Begriff ist.

Die Heldentaten von Erich Probst sind auch schon eine Zeitlang her. Bei der WM 1954 in der Schweiz schoss er sich mit sechs Treffern ins Rampenlicht, das ansonsten gerne den noch heute klingenden Vertretern dieser Mannschaft wie Ernst Happel, Ernst Ocwirk oder Gerhard Hanappi gehörte.

In der Vorrunde sorgte sein Goldtreffer zum 1:0-Sieg gegen Schottland für einen Traumstart. Über den Mann des Spiels musste man auch nach dem zweiten Gruppenspiel nicht lange diskutieren. Probst steuerte in der 4., 21., und 24. Spielminute einen lupenreinen Hattrick zum 5:0-Triumph gegen die Tschechoslowakei bei und übertraf somit sogar noch Sturmpartner Ernst Stojaspal (3., 70.), der Führungstreffer und Schlusspunkt besorgte.

Österreich erzielte 1954 17 Tore in fünf Spielen © IMAGO

Weiter ging der Trefferreigen im Viertelfinale gegen den Gastgeber. Der 7:5-Triumph Österreichs gegen die Schweiz ist bis heute die trefferreichste Partie der WM-Geschichte. Probst machte mit dem Tor zum 7:5-Endstand den Deckel drauf. Im vierten Turnierspiel traf der damals 26-jährige Torjäger wiederum als einziger Österreicher. Doch sein Anschlusstreffer zum 1:2 im Halbfinale gegen Deutschland löste angesichts des 1:6-Debakels gegen den späteren Weltmeister verständlicherweise keinen großen Jubel aus.

Der abschließende 3:1-Erfolg gegen Uruguay im Spiel um Platz drei blieb die einzige Österreich-Begegnung bei der WM 1954 ohne Probst-Treffer. Seine sechs Tore im Turnierverlauf reichten schlussendlich zum geteilten zweiten Platz in der Torschützenliste hinter dem überragenden Ungarn Sandor Kocsis.

Auch wenn der später in Deutschland für den Wuppertaler SV und in der Schweiz beim FC Zürich aktive Wiener ein Drittel seiner ÖFB-Tore im Rahmen einer WM bejubelte, lieferte er sein Meisterstück in Sachen Nationalteam-Treffsicherheit am Weg zum Turnier in der Schweiz ab. Beim sensationellen 9:1-Sieg gegen Portugal im Rahmen der WM-Quali gelangen ihm fünf Treffer – in der ÖFB-Geschichte lediglich übertroffen von Hans Krankls sechs Toren bei einem 9:0-Sieg gegen Malta.

Hans Krankl erzielte 1978 unter anderem den Siegtreffer gegen Spanien © IMAGO

Mit dem Goleador reiht sich auch einer der üblichen Verdächtigen auf Rang zwei der rot-weiß-roten WM-Schützenliste ein. Ihm gelangen fünf Tore in zehn Matches verteilt auf zwei Weltmeisterschaften. Die Kunde, dass die WM 1978 in Argentinien recht zufriedenstellend für den Wiener lief, dürfte sich inzwischen landesweit herumgesprochen haben. Ohne den Doppelpack im für Österreich bereits bedeutungslosen Kräftemessen mit Deutschland in Cordoba auch nur annähernd schmälern zu wollen - auf diesem 3:2-Erfolg beruht ja ein Teil des Ruhms des Stürmers -, sei darauf verwiesen, dass Krankls Siegtreffer gegen Spanien (2:1) und Schweden (1:0) die Basis für das starke ÖFB-Abschneiden bildeten. Denn anschließend bog Österreich auf die Verliererstraße ein und verlor alle drei Matches bis zum Happy End in Cordoba.

1982 traf Krankl beim 2:0-Gruppensieg gegen Algerien ebenso wie Walter Schachner, der seine drei WM-Treffer somit ebenfalls auf zwei Endrunden aufteilte. Auch Alfred Körner traf bei zwei Weltmeisterschaften (1954, 1958) drei Mal. Schachner und Körner teilen sich somit den dritten Platz in der Schützenliste mit den 54er-Helden Stojaspal und Theodor Wagner.

Toni Polster zählte zu den Torschützen bei Österreichs letzter WM-Teilnahme 1998 © IMAGO

Ocwirk und Johann Horvath haben dank ihrer zwei WM-Treffer immerhin eine Ausbeute, welche die Mehrzahl verlangt. Insgesamt 21 Österreicher durften sich über ein WM-Tor für Österreich freuen. Dazu kommt der Wiener Wilhelm Hahnemann, der 1938 als Teil der deutschen Auswahl netzte. Es besteht definitiv Einigkeit in Fußball-Österreich darüber, dass es höchste Zeit wird, das 1998 erfolgreiche Trio Toni Polster, Ivica Vastic und Andreas Herzog als letzte Torschützen Österreichs bei einer WM abzulösen.

Österreichs WM-Torschützen: