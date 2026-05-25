Der genaue Brutplatz bleibt streng geheim. Andreas Kleewein, Geschäftsführer von BirdLife Kärnten, verrät lediglich so viel: Das Nest befindet sich in Unterkärnten. „Es geht darum, die Jungenaufzucht weiterhin ungestört zu ermöglichen“, betont Kleewein. Gleichzeitig spricht er von einer „Sensation“: Erstmals hat heuer ein Seeadler-Paar in Kärnten gebrütet. „Das ist eine echte Besonderheit und passiert zum allerersten Mal“, sagt er.

Die imposanten Greifvögel mit einer Flügelspannweite von bis zu 2,4 Metern galten bislang lediglich als seltene Durchzügler in Kärnten. Umso größer war die Überraschung bei Hobbyfotograf Matthias Wasserfaller, als er im März den Horst entdeckte. „Plötzlich sah ich einen großen Schatten und verfolgte dann die Flugbahn des Seeadlers. Es war ein wunderschönes und beeindruckendes Erlebnis“, schildert der Klagenfurter. Wasserfaller meldete seine Beobachtung umgehend an BirdLife. Eine Kontrolle Mitte März bestätigte schließlich den Verdacht. Auch die Abteilung 8 für Naturschutz wurde informiert und in die weiteren Maßnahmen eingebunden.

Jede Störung kritisch

„Mittlerweile sind zwei Jungvögel geschlüpft, die von den Elterntieren versorgt werden“, berichtet Kleewein. Die Brutzeit und Jungenaufzucht seien bislang von wechselhaften Wetterbedingungen geprägt gewesen. Auf Kaltlufteinbrüche folgten immer wieder Schönwetterphasen. Für die Tiere bedeute das ein ständiges Auf und Ab. Noch etwa eineinhalb Monate wird es dauern, bis die jungen Seeadler ausfliegen. Bis dahin könne jede Störung kritisch für den Nachwuchs werden.

Für Wasserfaller ist die Entdeckung nicht die erste ornithologische Besonderheit. Der leidenschaftliche Vogelfotograf konnte bereits Arten wie Rotmilan, Bartgeier und Bienenfresser in freier Wildbahn fotografieren. „Sein geschultes Auge und die richtige Interpretation des Vogelverhaltens führten letztlich zur Entdeckung des Seeadler-Horstes“, sagt Kleewein. Bereits im Herbst waren Balzflüge der Seeadler in der Region beobachtet worden.

Andreas Kleewein © Birdlife Kärnten

90 Brutpaare in Österreich

Kleewein hält es für wahrscheinlich, dass die Seeadler auch im kommenden Jahr wieder in Kärnten brüten werden. Als Beispiel nennt er die Entwicklung beim Rotmilan: „Vor sechs Jahren begann alles mit zwei Brutpaaren. Heute gibt es bereits rund 20 Horste in Kärnten.“ Von den derzeit etwa 90 Seeadler-Brutpaaren in Österreich lebt rund die Hälfte im Waldviertel, in der Steiermark wurden zuletzt neun Brutpaare gezählt. „Angesichts der langsamen, aber kontinuierlichen Ausbreitung war absehbar, dass der Seeadler auch in Kärnten heimisch wird. Weitere Brutpaare in den kommenden Jahren sind daher durchaus möglich.“

Der Seeadler zählt zu den größten Greifvögeln Europas und gilt in Österreich weiterhin als stark gefährdet. Entsprechend streng ist die Art geschützt. Über 50 Jahre lang waren die imposanten Vögel in Österreich als Brutvogel ausgestorben. Gründe für das Verschwinden waren illegale Bejagung oder der Verlust geeigneter Lebensräume.