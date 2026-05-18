Was haben Fischotter, Biber, Luchs, Wolf und Seeadler gemein? Sie alle stehen europaweit unter Schutz, weil sie auf dem Kontinent als gefährdet eingestuft sind. Tatsächlich aber schützt dieser Umstand die Wildtiere nur bedingt davor, abgeschossen zu werden, wie eine Erhebung des WWF Österreich zeigt. Demnach sind seit 2020 bundesweit mehr als 1300 geschützte Tiere getötet worden. Nur 113 der Tötungen gehen auf Wilderei zurück, in 1215 Fällen waren die Abschüsse behördlich genehmigt.

Die Daten, die der WWF auf Basis von Behördenangaben, Bescheiden und dokumentierten Fällen von Wildtierkriminalität zusammengestellt hat, zeigen, dass die meisten legalen Abschüsse – nämlich insgesamt 587 – den Biber betreffen. Trotz seines strengen Schutzstatus existieren in mehreren Bundesländern Ausnahmeverordnungen, die die Tötung erlauben. 363 Biber wurden in den vergangenen sechseinhalb Jahren allein in Niederösterreich getötet, gefolgt von Kärnten mit 216 und Salzburg mit acht Entnahmen. Überhaupt sticht Kärnten in der gesamten Statistik als jenes Bundesland hervor, in dem am meisten geschützte Wildtiere erlegt worden sind.

In Kärnten werden die meisten Wildtiere getötet

So wurden im südlichen Bundesland 258 Fischotter auf Basis behördlicher Genehmigung getötet, was fast der Hälfte aller bundesweit seit 2020 erlegten Tiere entspricht. In Oberösterreich waren es 125 getötete Fischotter, in Niederösterreich 106, in Salzburg 57 und in der Steiermark 19. Gegen die Fischräuber ziehen vor allem Teichbesitzer, aber auch Fischereiverbände zu Felde. Der WWF kritisiert, dass es in Kärnten Praxis sei, die Fischotter mit sogenannten Conibear-Fallen zu erlegen – Bügelfallen, die als besonders grausam gelten. „Es ist völlig unverständlich, dass solche Fallen trotz massiver Tierschutzbedenken eingesetzt werden dürfen“, sagt WWF-Programmleiterin Hanna Simons.

Kampagne zum Wildtierschutz: Hanna Simons (WWF) und Schauspieler Gregor Seberg © WWF

Auch 37 der bundesweit 63 legal getöteten Wölfe gehen auf das Konto Kärntens, gefolgt von Tirol mit 18 Abschüssen. In der Steiermark gab es noch keinen Wolfsabschuss. Dazu kommen bundesweit 78 illegal getötete Eulen und Greifvögel, darunter neun Seeadler, sowie fünf gewilderte Wölfe, 14 Fischotter und 15 Biber.

Kampagne für Wildtiere mit Schauspieler Gregor Seberg

Beim WWF geht man von einer noch höheren Dunkelziffer aus. „Alle zwei Tage wird ein geschütztes Tier zum Abschuss freigegeben oder illegal getötet“, sagt Simons. „Diese Entwicklung ist ein gefährlicher Rückschritt für den Artenschutz in Österreich.“ Die Naturschutzorganisation kündigt deshalb eine Kampagne samt Petition zum Stopp dieser Praxis an. Schützenhilfe dafür gibt es von Schauspieler Gregor Seberg, der in entsprechenden Radiospots zu hören sein wird.