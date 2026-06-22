Genüssliche Urlaubstage in der „Arche“

Genüssliche Bio-Veggiedays in der Bioarche tun den Menschen und der Umwelt gut. Rosalinde Tessmann, die Mitbegründerin der Arche, war eine österreichische Power-Pionierin der vegetarischen Küche. Heute lockt das Biolandhaus Arche seit bald 40 Jahren mit köstlich schmeckender Vollwertküche aus kontrolliert biologischem Anbau. Neben traditioneller Kärntner Küche genießt man auch Spezialitäten mit ayurvedischem Einschlag.

Im Biolandhaus Arche wohnt man mit Holz und Lehm - natürliche Materialien, die für eine unnachahmlich-entspannte Energie sorgen. Im bezaubernden Görschitztal braucht es auch keine Fun-Parks und Bike-Trails, die Natur ist Inszenierung genug. Steine, Höhlen, Fledermausbeet, Schmetterlingswiese und sprudelnde Quellen locken zu Entdeckungen und Abenteuern. Herrlich entspannen lässt es sich danach auch im 90 Quadratmeter großen Wellnessbereich mit Kneipp-Einrichtungen, Dampf- und Finnischer Sauna und Infrarotkabine.

Das Angebot

Zwei, drei oder vier Nächte im Panoramablick-Zimmer

Vollwert-Halbpension

Freie Nutzung des Wellnessbereichs

10% Rabatt auf Massagen

Wanderkarte

Biokochbuch von Rosalinde Tessman

1 x Zotter Blondviehschokolade

Biolandhaus Arche

Vollwertweg 1a, 9372 Eberstein

Tel.: 04264 81 20

Mail: hotel@bioarche.at

Web: www.bioarche.at

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