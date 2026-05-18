Sie wünschen sich eine neue Küche? Dann nutzen Sie jetzt Ihre Chance und gewinnen Sie eine nigelnagelneue Traumküche von Magnet Küchencenter. Alles, was es braucht, ist ein wenig detektivisches Gespür. Vergleichen Sie die beiden Bilder ganz genau; im unteren Bild haben sich ein paar Fehler eingeschlichen. Finden Sie alle fünf? Markieren Sie diese mit einem Klick und schon sind Sie im Rennen um die heißbegehrte Magnet-Küche.

Die Philosophie von Geschäftsleiter Johann-Peter Magnet: Küchenkauf ist Vertrauenssache – von der besten Planung über termingerechte Lieferung bis zur präzisen Montage und erstklassigem Kundenservice und für dieses Vertrauen steht Magnet Küchencenter. Weitere Infos: magnetkuechencenter.at

Suchbildrätsel Woche 3

Suchbildrätsel Woche 2

Suchbildrätsel Woche 1