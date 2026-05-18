Viele Bühnen und Kulturveranstalter zwischen Bleiburg und Völkermarkt, zwischen Klagenfurt und Villach holen jedes Jahr aufs Neue wunderbare Künstlerinnen und Künstler nach Kärnten. Eine kleine Auswahl soll abseits der Großkonzerte Lust auf Musik machen.

Im Osten des Landes hat Arthur Ottowitz von der Kulturinitiative Bleiburg (KiB) wieder ein sehr vielfältiges Programm zusammengestellt: Nach dem Faschingskabarett präsentiert man mit der Riccardo Grosso Band am 12. März das erste Konzert. Der italienische Blues-Musiker ist ein Meister der Mundharmonika. Mit Billy Cobham, dem legendären Schlagzeuger, ist der KiB ein Coup gelungen: „Cobham tritt am 16. Mai auf und wird bei uns seinen 82. Geburtstag feiern.“ Die slowenische Singer-Songwriterin Ditka kommt mit Band und ihrem neuen Album „Fly Higher“ (9. April) nach Kärnten, die Kelag Bigband tritt am 1. Mai auf. Und in Völkermarkt steht im Step demnächst Doktor SüdBahn und die SymPartie auf der Bühne (7. Februar).

Experimentelles Festival

Weiter westlich, in Klagenfurt, steht schon am Donnerstag (29. Jänner) das experimentelle Festival „Intentional & Random“ in der Villa For Forest an: „Das Festival wird von der experimentellen Abteilung der Gustav Mahler Privatuniversität organisiert und findet das erste Mal hier bei uns statt“, erklärt Denise Zaros, Obfrau des Vereines Innenhofkultur. Bereits am Samstag (31. Jänner) steht ein weiteres „Mini-Festival“ an: Neben einer Lesung von Werner Fiedler, einer Pop-Up-Ausstellung von Ina Riegler laden Sir Tralala und die Band Man of Isle zum Tanzen ein. Im Februar ist derzeit musikalisch „nur“ das Giacomo Ganzerli Trio (10. Februar) angesagt. „Aber eine Faschingsparty planen wir noch“, ergänzt Zaros.

Rian, Duo Masis und Verena Altenberger

Der heimische Durchstarter Rian gastiert übrigens am 24. April im Veranstaltungszentrum Klagenfurt (organisiert von Semtainment). Die Kammerlichtspiele, ein konstanter Lieferant hochwertiger Kultur, erfreuen diesen Donnerstag (29. Jänner) mit dem Duo Masis (Karen Asatrian und Anna Hakobyan). Weitere Programmpunkte sind in der Adlergasse 1 u. a.: Eddie Luis (19. Februar), Son of the Velvet Rat (27. Februar), Verena Altenberger und Anna Starzinger (28. Februar), Hearts Hearts (7. März), Sabine Neibersch und Herwig Gratzer (12. März) oder Anna Buchegger (14. März).

Ein sehr hörenswertes Programm hat der Kulturhof Villach zu bieten: Beispielhaft sei Das Schottische Prinzip & Dritte Hand (7. März), die Amadeus-Award-Gewinnerin Sodl (21. März), Manu Delago (25. März) oder Ankathie Koi (3. Juni) erwähnt. Als Geheimtipp und sicherlich einer der Höhepunkte der diesjährigen Konzertsaison in Kärnten darf das Konzert der Berliner Post-Punker rund um Patrick Wagner gelten. Am 25. April wird im Kulturhofkeller rohe Energie in Rhythmus gegossen. Das ist German-Wut-Wave der Extraklasse: Konsequent zu Ende gedachte, radikale Musik. Immer am Anschlag, manchmal eine Spur versöhnlich. Mit dabei: Der Synthesizer Roland TB-303 als verlässlicher Begleiter.