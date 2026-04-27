Dagobert-Rezept.

Crème brûlée

Zutaten für 4 Personen.

  • 4 Dotter
  • 3 dl Schlagrahm
  • Staubzucker
  • 1 Vanilleschote
  • 1 Bio-Orange
  • Orangenlikör
  • brauner Rohrzucker

Zubereitung.

  1. Orangenschale fein abreiben. Saft auspressen und 1 dl abmessen.
  2. Vanilleschote aufschlitzen und das Mark herauskratzen. Schlagrahm mit Vanilleschote, Mark und 3 EL Staubzucker aufkochen. Mit einem Spritzer Orangenlikör abschmecken. Vanilleschote entfernen. (Tipp: Wer keinen Alkohol verwenden möchte, kann den Likör auch weglassen.)
  3. Orangensaft, Orangenschale und Dotter verquirlen und mit dem Vanillerahm vermengen, ohne dass sich dabei zu viel Schaum bildet. Den Orangen-Dotter-Rahm in vier ofenfeste, flache Förmchen gießen.
  4. Förmchen auf ein tiefes Backblech stellen. So viel kochendes Wasser dazugießen, dass die Förmchen bis zur Hälfte im Wasser stehen.
  5. Blech ins 140 Grad heiße Backrohr schieben und die Crème 65 bis 75 Minuten stocken lassen. Aus dem Ofen nehmen, abkühlen lassen und über Nacht in den Kühlschrank stellen.
  6. Vor dem Servieren die Crème brûlée mit braunem Zucker bestreuen und mit einer Lötlampe bzw. einem Crème-brûlée-Brenner karamellisieren. Sofort servieren, weil sonst die knusprige Karamellschicht aufweicht.