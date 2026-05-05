Dagobert-Rezept, gelesen in der Kleinen Zeitung am 24. Mai 2025

Specksauce

Zutaten für 1 Person:

1/2 kg Spargel

2 Frühlingszwiebeln

5 dag Gailtaler oder Vulcanospeck, dünn aufgeschnitten

Butter

Zucker

2 getrocknete Paradeiser in Öl

Salz

Pfeffer

Zubereitung:



Die Zwiebeln in Scheiben, den Speck in feine Streifen schneiden. Die Paradeiser klein würfeln. Den Spargel schälen, holzige Enden entfernen und in Salzwasser mit Butter und Zucker gar kochen. Etwas Paradeisöl in einer Pfanne erhitzen. Paradeiser, Speck und Zwiebeln darin andünsten. Mit 1 dl Spargelkochwasser aufgießen und einkochen lassen. Kurz vor dem Servieren etwa 1 bis 2 EL kalte Butter in Flocken unter die Sauce rühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Über den Spargel gießen.

Kerbelsauce

Zutaten für 1 Person:

1/2 kg Spargel

Butter

Zucker

1/2 B. Kerbel

1 dl Schlagobers

Zubereitung:



Den Spargel schälen und in Stücke schneiden. 2 EL Butter in einem Topf mit gut schließendem Deckel schmelzen, den Spargel mit 3 bis 4 EL Wasser dazugeben, mit Salz und Zucker würzen und zugedeckt dünsten, bis der Spargel gar ist. Das kann bis zu 20 Minuten dauern. Obers dazugießen, kurz einkochen und gehackten Kerbel untermengen.