Gebackene Apfelscheiben
Zutaten für 4 Personen:
- 20 dag Mehl
- 1/4 l Bier
- 1 EL Zucker
- 3 Eier
- 1 Prise Salz
- Butterschmalz
- 4 bis 8 Äpfel
- Staubzucker, Zimt
Zubereitung:
- Die Eier trennen. Die Eiklar mit Zucker zu steifem Schnee schlagen.
- Bier, Salz und Dotter mit dem Schneebesen glatt rühren.
- Das Mehl nach und nach mit dem Kochlöffel untermengen. Zum Schluss den Schnee unterheben. Reichlich Butterschmalz erhitzen.
- Mit einem Apfelausstecher das Kerngehäuse aus den Äpfeln holen. Die Äpfel in dicke Scheiben schneiden. (Tipp: Wenn Sie die Äpfel nicht sofort durch den Teig ziehen, sollten Sie sie mit ein paar Tropfen Zitronensaft bestreichen, damit sie nicht braun werden.)
- Die Apfelscheiben durch den Teig ziehen und im heißen Fett portionsweise backen.
- Auf Küchenpapier im 60 Grad heißen Backrohr warm halten, bis alle gebacken sind.
- Staubzucker mit Zimt vermengen und über die Apfelscheiben streuen. Dazu passt Vanilleeis oder Vanillesauce.
Tipp: Wer keinen Alkohol verwenden mag, kann den Teig auch mit Milch zubereiten. In diesem Fall mit Vanille aromatisieren.