Gebackene Apfelscheiben

Zutaten für 4 Personen:

  • 20 dag Mehl
  • 1/4 l Bier
  • 1 EL Zucker
  • 3 Eier
  • 1 Prise Salz
  • Butterschmalz
  • 4 bis 8 Äpfel
  • Staubzucker, Zimt

Zubereitung:

  1. Die Eier trennen. Die Eiklar mit Zucker zu steifem Schnee schlagen.
  2. Bier, Salz und Dotter mit dem Schneebesen glatt rühren.
  3. Das Mehl nach und nach mit dem Kochlöffel untermengen. Zum Schluss den Schnee unterheben. Reichlich Butterschmalz erhitzen.
  4. Mit einem Apfelausstecher das Kerngehäuse aus den Äpfeln holen. Die Äpfel in dicke Scheiben schneiden. (Tipp: Wenn Sie die Äpfel nicht sofort durch den Teig ziehen, sollten Sie sie mit ein paar Tropfen Zitronensaft bestreichen, damit sie nicht braun werden.)
  5. Die Apfelscheiben durch den Teig ziehen und im heißen Fett portionsweise backen.
  6. Auf Küchenpapier im 60 Grad heißen Backrohr warm halten, bis alle gebacken sind.
  7. Staubzucker mit Zimt vermengen und über die Apfelscheiben streuen. Dazu passt Vanilleeis oder Vanillesauce.

Tipp: Wer keinen Alkohol verwenden mag, kann den Teig auch mit Milch zubereiten. In diesem Fall mit Vanille aromatisieren.