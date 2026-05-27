Oliventapenade

Zutaten.

15 dag Oliven (dunkel und grün)

10 dag getrocknete Paradeiser in Öl

2 Sardellenfilets

2 Knoblauchzehen

3 Zitronenthymianzweige

Cayennepfeffer

Olivenöl

2 TL Kapern, gesalzen

Salz

Pfeffer

Zubereitung.

Kapern mit kaltem Wasser abschwemmen. Gut abtropfen lassen. Oliven, Paradeiser, Knoblauch und Sardellenfilets sehr fein hacken. Thymianblättchen von den Zweigen streifen und hacken. Alle Zutaten in eine Schüssel geben und vermengen. Mit reichlich Olivenöl beträufeln. Mit Salz, Pfeffer und Cayennepfeffer gut abschmecken. Brot- oder Baguettescheiben im Toaster oder in einer beschichteten Pfanne ohne Fett goldbraun rösten. Oliventapenade darauf verteilen. Als Vorspeise servieren. Oder als Beilage zu einer Paradeis- oder Polentasuppe reichen.

Wenn Sie übrig gebliebene Tapenade in ein kleines Twist-off-Glas geben und mit Olivenöl bedecken, hält sie sich einige Tage im Kühlschrank. Wer nur dunkle Oliven zu Hause hat, kann auch folgendes Rezept ausprobieren: 2 TL gesalzene Kapern abschwemmen. Mit 15 dag entsteinten dunklen Oliven und 2 Sardellenfilets hacken, mit gehackten Thymianblättchen und Pfeffer vermengen und Olivenöl unterrühren.