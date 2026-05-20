Dauer: 25 Minuten

Menge: 2 Portionen

Dieser Beitrag entstand in Zusammenarbeit mit Recheis

Zutaten.

1 Pkg. Recheis Low-Carb Spaghetti, entspricht 300 g

Für das Avocado-Pesto:

2 große, essreife Avocados

¼ Bund Petersilie

¼ Bund Basilikum

1 Zehe Knoblauch

100 g Pinienkerne – alternativ: Mandeln

50 – 60 ml Olivenöl

Saft 1/2 Biozitrone

Salz & Pfeffer

Optional 1 Chilischote

Für die Toppings:

100 g Bohnenschoten

2 Frühlingszwiebeln

1 EL Olivenöl

¼ Bund Petersilie

Etwas Rucola & ein paar Blätter Basilikum

Einige Cherry-Tomaten

Etwas Rucola

Zubereitung.

Die Nudeln laut Packungsanleitung bissfest kochen, abseihen und zur Seite stellen. Für das Pesto: Avocados schälen und entkernen. Petersilie und Basilikum waschen, trocken schütteln und von ihren Stielen befreien. Knoblauch schälen und grob hacken. Alle Zutaten miteinander cremig pürieren, mit Salz, Pfeffer und nach Wunsch etwas Chilischote abschmecken. Bohnen waschen und in kleine Stücke schneiden. Frühlingszwiebeln waschen, putzen und gemeinsam mit den Bohnenschoten in etwas Olivenöl anbraten. Petersilie klein hacken und mit den Nudeln vermengen, Pesto unterheben und gut vermengen. Mit dem gebratenen Gemüse, halbierten Cherry-Tomaten und etwas Rucola garniert servieren.

Zur Person

Catrin Ferrari-Brunnenfeld ist gebürtige Lungauerin und besser bekannt als cookingCatrin. Auf ihrem Kulinarikportal und in ihren Magazinen nehmen Catrin, ihr Mann Carletto und ihr Team ihre Leser mit auf kulinarische Entdeckungsreisen ins In- & Ausland. Es dreht sich alles um Rezepte, hauptsächlich aus der österreichischen und mediterranen Küche. „Ich liebe es, althergebrachte Rezepte zeitgemäß zu interpretieren und damit den Bogen zwischen Tradition und Moderne zu spannen!“ Als Verlegerin des eigenen Printmagazins „Köstlich“ und Betreiberin des Kochstudios „Die Kuchl Klagenfurt“ coacht sie auch Firmen, ist Autorin mehrerer eigener Kochbücher, ist als Testimonial und Markenbotschafterin tätig, bewirbt hochwertige Lebensmittel und ist Social-Media-Profi.