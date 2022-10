Willkommen mitten im Herbst! Seit dem Sommer sind einige Wochen vergangen, und für viele von uns waren es intensive und arbeitsame Wochen. Kein Wunder, dass wir uns bereits wieder nach Erholung für Geist und Körper sehen. Sind auch bei Ihnen die Belastungen zurück und ist die Sehnsucht nach mehr Wohlbefinden groß? Dann willkommen im Club! Hier sind Sie richtig. Denn Erholung – inklusive anregender Exotik –finden Sie in den slowenischen Wellnessoasen.

Dafür, dass sich der kurze Weg in den Süden lohnt, gibt es viele Argumente. Hier die 5 besten: Darum steigt Ihr Wohlbefinden bei einem Urlaub in unserem Nachbarland.

Massagen und spezielle Treatments für die Schönheit der Haut © Slowenien Tourismus

Slowenien hat „magisches“ Wasser – erleben Sie, wie es auch Sie entspannt

Die ständige Hektik und der Stress bereiten Ihnen Probleme? Warmes, heilsames Wasser, wie es in Sloweniens aus der Erde sprudelt, hilft dabei, sich tief zu entspannen. Das liebt Ihr verspannter Nacken genauso wie Ihre gestresste Psyche. Und Slowenien hat das drauf: Es ist weithin berühmt für seine gesunden und gesundmachenden Thermal- und Mineralwässer. Sie sind die Basis der langen Tradition als Gesundheitsrefugium. Heute sind die Thermen moderne Spas, sicher und hygienisch top, in deren Wohlfühlprogrammen enorm viel Gesundheitskompetenz steckt.

Spa- und Saunafreuden: Slowenien ist so nahe, gönnen Sie sich das immer wieder zwischendurch © Slowenien Tourismus

Slowenien hat große Tradition beim Thema Wellness

Auch wenn wir von unseren heimischen Thermen sehr verwöhnt sind: So manches, was in Slowenien geboten wird, gibt es bei uns nicht. Das lockt nicht nur die Neugierigen unter uns, sondern ist tatsächlich ein Mehrwert für Ihre Gesundheit. Dieser Mehrwert hat eine direkte Verbindung zum Meer. So genießen Sie an der slowenischen Küste erstklassige Thalassotherapien. Das Salz für Peelings und Bäder kommt aus den nahen Salinen. Fango wird aus Meeresschlamm gewonnen und wirkt beispielsweise bei Muskelverspannungen. Schönheit und Gesundheit schöpfen Sie in Slowenien aus dem Meer!

Übrigens: Auch für ernste Beschwerden sind Sie in Slowenien an der richtigen Adresse.

Slowenien verbindet Gesundheit mit mediterranem Urlaub – Gönnen Sie sich das!

Was Gesundheitsurlaub in Slowenien so besonders macht, ist natürlich der Reiz des Fremden, der dazukommt. Slowenische Heilbäder und Kurorte sind umgeben von grüner Landschaft mit wohltuendem Meeres- oder Bergklima. Ihre Wellnesszeit in den Saunas und Spas sind umrahmt von mediterranem Klima und mediterraner Küche. Diese „fremde“ Umgebung schenkt Ihnen das Gefühl des Tapetenwechsels. Beim Wellnessurlaub in Slowenien beleben Sie Ihre Sinne ganz neu.

Ihre Wellnesszeit in Slowenien ist umrahmt von mediterranem Klima und mediterraner Küche ... © Slowenien Tourismus

Slowenien ist so nahe – man kann auch mehrmals eine Auszeit im Süden machen

Und, wohin zieht es Sie am meisten? Wellness und Erholung, gute Luft und Ruhe, Anregung im richtigen Maß finden Sie durch das Land – ob in der Pannonische Tiefebene, im schönen Karst, in die Alpen oder direkt am Mittelmeer. Das Angebot ist so vielfältig, dass man einfach öfter hinfahren will. Das ist dank der Nähe zu Österreich auch ganz einfach und mehrmals im Jahr eine Wohltat.

Slowenien hat gute Energien – man kann wunderbar auftanken

Viele Wege führen zur Gesundheit. Und der beste Weg ist der der Prävention. Also Pausen machen und sich etwas Feines gönnen. Es ist absolut sinnvoll, sich um seine Gesundheit zu kümmern, bevor man ernsthaft krank ist. Wellness und körperliche Regeneration werden in Slowenien seit Jahrzehnten kultiviert. Heute findet man auch moderne Selfness-Programme ­– für geistiges Wohlbefinden.

Bei der Selfness geht es um ganzheitliche Gesundheit und gute Energien. Es geht darum, sich Tage zu gönnen, in denen Sie zu sich selbst zurückfinden, sich neu erden. Schalten Sie Ihr Handy aus und lauschen Sie den Klängen der Natur. Lassen Sie Ihre Gedanken los und entspannen Sie Ihren Geist bei Yoga und Meditation. So kommen Sie voll Energie und Vitalität nach Hause zurück.

Fangobehandlung und Thalassotherapie – lassen Sie die uralten, heilsamen Schätze des Meeres auf sich wirken © Slowenien Tporismus

