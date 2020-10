Facebook

Kekse, Kuchen und Co. sorgen für schöne Momente - beim Backen und beim Naschen © SolisImages - stock.adobe.com

Weil es verbindet: Backe gemeinsam

Kreative Tätigkeit an sich ist Balsam für die Seele. Dazu zählt auch das. Warum? Man hat das Gefühl, etwas mit den eigenen Händen geschaffen zu haben, und das macht zufrieden und glücklich. Aber Backen macht nicht nur dich als Hobby-Bäckermeister bzw. -Bäckermeisterin glücklich. Du kannst damit Gutes tun und auch andere glücklich machen!

Gemeinsam mit den Eltern, mit seiner Tante oder den großen Geschwistern zu backen, gehört einfach zu den schönsten Kindheitserlebnissen! Da darf man als Kind endlich kleckern und sich austoben. Dazu gibt es noch jede Menge verführerischen Teig zum Naschen – himmlisch! Wenn du das nächste Mal die Rührschüssel packst, backe doch gemeinsam mit deinem Kind, deinen Neffen oder den kleinen Cousins und Cousinen. Sie werden dieses Erlebnis sicher nie vergessen.

Gemeinsam Backen - eine unvergessliche Erinnerung Foto © Mladen

Spendenaktionen: Deine Kekse können mehr!

Tatsächlich kannst du mit deinen Keksen Geld für Spendenaktionen akquirieren und damit direkt das Leben von Menschen in Not verbessern. Du könntest etwa einen Teller bei dir im Vereinslokal aufstellen, mit einem Schild daneben, auf dem du um Spenden für eine spezielle gute Sache bittest. Das gesammelte Geld überweist du am Ende des Tages einfach. Ein anderes gutes Beispiel: Die aktuelle Aktion von Farina und Steirer helfen Steirer. Dazu musst du deine Kekse nicht einmal verschenken oder verkaufen – ein einfaches Foto von deinen gebackenen Köstlichkeiten reicht.

Kuchen und Kekse machen einfach glücklich Foto © JenkoAtaman

Backen trägt Traditionen ins Heute

Jeder hat eine Oma, alte Tante oder Mama, deren traditionsreiche Backrezepte die ganze Familie immer wieder aufs Neue "umhauen", weil das Gebäck einfach so umwerfend schmeckt. Selbstverständlich willst du das auch können! Auf diese Weise wird lebendige Tradition immer weiter gegeben, von Generation zu Generation. Ein schönes Gefühl, wenn die eigenen Kinder die Mehlspeise noch nach dem gleichen Rezept naschen können wie ihre Urgroßmutter!

Backen macht Traditionen erleb- und erschmeckbar Foto © Jacob Lund

Mit Süßem kannst du einfach glücklich machen

Natürlich solltest du nicht vor lauter Bäumen den Wald übersehen. Denn du kannst bereits mit Süßem an sich deine Umwelt glücklich machen. Gerade jetzt kann jeder eine kleine Aufmunterung im Alltag gut gebrauchen. Überrasche deine Freunde doch einfach mit einem Teller Keksen oder bring Muffins ins Büro mit. Du kannst damit vielen Menschen den Tag versüßen – im wahrsten Sinne des Wortes.

Statt auf die Halloweenparty zu gehen lieber zu Hause bleiben und süße Masken zaubern Foto © jpleskachevskaia

Cookies backen und gesund bleiben

Last but not least: Wer drinnen bleibt und Cookies backt, handelt damit absolut konform mit den Corona-Vorschriften. Statt auf die nächste Party zu gehen also lieber zu Hause bleiben und Kekse backen. Das macht auch zufrieden, davon hat man am nächsten Tag keinen Kater und trägt nicht zur Ausbreitung der Krankheit bei.

Jetzt mit Farina backen und "Steirer helfen Steirern" unterstützen! Und so machst du mit:

1. Backe mit Farina ein beliebiges Rezept

2. Lade ein Foto des fertigen Gerichts auf

kleinezeitung.at/backen

3. Pro Upload spendet Farina 1 Euro an

„Steirer helfen Steirern“

Aktions-Zeitraum: 28.10. bis 26.11.2020

Die Initiative „Steirer helfen Steirern“

ist von der Kleinen Zeitung ins Leben

gerufen worden und widmet sich

bedürftigen Menschen in der Steiermark

Entstanden in Kooperation mit Farina.