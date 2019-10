Facebook

Hand drauf: Mit unseren Tipps hat dein innerer Schweinehund keine Chance. © clever fit

Wenn das Thermometer fällt, wird’s meist ungemütlich: Deine morgendliche Joggingrunde, die im Sommer noch so angenehm war, wird zunehmend mühsamer, das Herbstwetter macht dir mit Regen und Wind sowieso fast jede Woche einen stricht durch die Rechnung und überhaupt – drinnen ist es um diese Zeit des Jahres ohnehin viel gemütlicher. Da freut sich der innere Schweinehund, denn er hat nur auf die Couchzeit gewartet. Wir sagen jetzt natürlich nicht, dass du deine Netflix-Abende komplett aus dem Terminkalender streichen sollst – alles zu seiner Zeit. Aber wenn du es gar nicht erst einreißen lässt und aktiv bleibst, wirst du auf alle Fälle einen schöneren Herbst haben, Bewegung ist nämlich nachgewiesen Seelenbalsam. Was jetzt hilft, ist ein Besuch im wetterunabhängigen Fitnessstudio – hier kann’s dir nämlich egal sein, ob es draußen regnet, schneit oder ein Orkan durch die Stadt fegt. Wir haben dir fünf Tipps für deinen Einstand mitgebracht.

Motivation pur: Wenn du deine Ziele klar setzt, bleibst du auch in der kalten Jahreszeit fit. Foto © clever fit

1. Lage, Lage, Lage

Der erste Schritt ist, dir zu überlegen, wo du hingehen möchtest. Das Studio sollte öffentlich oder mit dem Fahrrad gut zu erreichen sein (denn mal ehrlich: Mit dem Auto zum Training fahren, das ist ein Widerspruch in sich und eher nur etwas für den Notfall). Gerade, wenn es dir schwerfällt, vor oder nach der Arbeit noch eine Trainingseinheit einzulegen, kannst du dich mit der leichten Erreichbarkeit deines Studios selbst überlisten – es wird dir nämlich leichter fallen, dich ein paar Minuten auf deinen Drahtesel zu schwingen oder einige Stationen mit dem Bus zu fahren, als wenn du eine Stunde unterwegs sein musst.

Ist der Weg ins Studio kurz, gibt's keine Ausreden mehr. Foto © stock.adobe.com

2. Lass dich beraten

Ein nahezu unschlagbarer Vorteil an so einem Fitnessstudio ist ja die Beratung. Häufig sind neben der Benützung der Geräte noch weitere Angebote inkludiert, lass dich bei deinem Einstand also am besten gleich einmal beraten, was für dich sinnvoll ist. Gemeinsam mit einem Profi kannst du dir so einen Trainingsplan zusammenstellen – je nachdem, was du erreichen willst. Willst du allgemein fitter werden oder dein Level halten? Geht es dir um Muskelaufbau oder soll deine Ausdauer besser werden? All diese Inputs fließen in deinen Trainingsplan ein und helfen dir, deine Ziele zu erreichen.

Dein Trainer hilft dir, einen Trainingsplan auszuarbeiten. Foto © stock.adobe.com

3. Aller Anfang ist leicht: Frag nach

Ist dein Abo erst einmal abgeschlossen, kannst du gleich loslegen. Hier gilt: Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, also wenn du dich mit dem ein oder anderen Gerät nicht auskennst, ist das kein Problem. In einem guten Studio sind nämlich immer ausgebildete Trainer anwesend, die in allen Belangen ein offenes Ohr für dich haben. Das gleiche gilt natürlich auch, wenn du Fragen zu deinem Trainingsplan hast.

Wenn du nicht mehr weiter weißt, haben ausgebildete Trainer ein Ohr für dich. Foto © clever fit

4. Nutz das Kursangebot

Genau wie der Trainingsplan, ist in deinem Abo im Fitnessstudio meist auch ein Kursangebot inkludiert. Das solltest du auf jeden Fall nutzen – allein schon, weil du zwischendurch auch einmal Abwechslung brauchst. Warum also nicht das Krafttraining mit einer Step-Einheit aufpeppen? Oder wie wär’s mit einer Yoga-Session zwischendurch zum Runterkommen? So bliebt dein Trainingsalltag abwechslungsreich – und dein Schweinehund hat gleich gar keine Chance mehr.

Probier' was Neues: Das Kursangebot im Fitnessstudio bringt Abwechslung in deinen Trainingsalltag. Foto © stock.adobe.com

5. Nimm dir Zeit zum Entspannen

Wenn du glaubst, dass du dich im Fitnessstudio ununterbrochen auspowern musst, haben wir gute Nachrichten für dich: Hier kannst du dich zwischendurch auch ganz wunderbar entspannen. Das ist sogar notwendig, denn wenn du dich übernimmst und nicht auf Ruhezeiten achtest, wird dir bald der Spaß an der Sache vergehen und dein Schweinehund wird sich ganz schnell wieder zurückmelden. Achte also darauf, dass du regelmäßig auftankst – zum Beispiel im Solarium oder auf der Massageliege. Manche Studios bieten sogar Kaffee oder Shakes an. Davon lässt sich dann vielleicht sogar dein Schweinehund begeistern.

