Natural living: Wenn du auf Naturboden setzt, freut sich auch deine Fellnase. © stock.adobe.com

Bezahlte Anzeige

Der Klimawandel ist in aller Munde und das ist kein Zufall: in Zeiten der "Fridays for Future"-Bewegung ist klar, dass wir besser auf unseren Planeten schauen müssen. Und natürlich kannst du auch bei deiner Einrichtung CO 2 sparen – mit ökologischen und nachhaltigen Baustoffen. Wenn du gerade selber dabei bist, ein Haus zu bauen, zu renovieren oder auszubauen, dann weißt du ja selbst am besten, wie unglaublich groß die Auswahl an Materialien ist, besonders, wenn es um Böden geht. Eines vorweg: Gerade in Sachen Wohlbefinden und im Hinblick auf die andauernde Klimakrise solltest du auf natürliche Materialen wie beispielsweise Holz setzen, denn speziell die Alternativen aus Kunststoff, die oft zwar wie Holz aussehen, aber keines sind, setzen dem Klima durch ihre Ressourcen raubende Produktion zu. Wir haben fünf Gründe, warum du auf Natürlichkeit setzen solltest – damit du in deinen vier Wänden im wahrsten Sinne des Wortes mitten im Leben stehst.

1. Ein Boden, der nachwächst

Seit Jahrhunderten ist Holz einer der beliebtesten Baustoffe – und das hat seine Gründe. Holz wächst nach, das macht es bei verantwortungsvoller Bewirtschaftung zu einem der nachhaltigsten Rohstoffe. Warum, liegt auf der Hand, denn Bäume nehmen CO 2 auf, deswegen bindet Holz das Klimagift auch im verarbeiteten Zustand. Und das nicht zu knapp: ein m² Parkett spart gegenüber anderen Bodenbelägen nämlich 6-8 kg CO 2 ein. So ein Holzboden ist also ein richtig fleißiger Helfer wenn es darum geht, unserem Planeten etwas Gutes zu tun. Stammt das Holz aus nachhaltiger Forstwirtschft, wird außerdem sichergestellt, dass die entnommene Menge wieder aufgeforstet wird. Vergleichst du diese Bilanz mit den nicht gerade Ressourcen schonende Alternativen aus Kunststoff, liegen die Vorteile auf der Hand – besonders, wenn du bewusst und mit Blick auf die Umwelt leben willst.

Mit einem Holzboden liegst du auf alle Fälle richtig – er wächst nämlich nach. Foto © stock.adobe.com

2. Du fühlst dich einfach wohler zu Hause

Wenn du öfters barfuß durch dein Zuhause spazierst, wirst du Bodenbeläge aus Echtholz besonders zu schätzen wissen. Sie fühlen sich nämlich angenehm warm an auf der Haut und bieten damit ein ganz besonders behagliches Wohngefühl – ganz besonders, wenn du auch noch eine Fußbodenheizung hast. Wo Kunststoffböden oft kalt und hart wirken weil sie wenig flexibel sind, ist Holz vergleichsweise anschmiegsam. Unser Tipp: Die Qualität eines Bodens erkennst du schon am Geruch – echtes Holz hat nämlich einen unvergleichbaren Duft – denn wer möchte schon in einer Wohnung leben, die nach Plastik riecht?

Holz sorgt für ein besonders behagliches Wohngefühl. Foto © stock.adobe.com

3. Gesundes Wohnen für dich und deine Familie

Was Holz so unschlagbar macht, wenn es um Wohngesundheit geht, ist die Tatsache, dass es von Natur aus frei von Schadstoffen ist. Gerade wenn du Kinder hast, ist das natürlich ein wichtiger Punkt, denn bevor sie ihre ersten Schritte machen, verbringen sie besonders viel Zeit auf dem Boden, denn von hier aus fangen sie an, die Welt zu entdecken. Bodenbeläge aus Kunststoff können Weichmacher, sogenannte Phtalate, enthalten – und die sind besonders für Kinder gesundheitsschädlich. Holzböden sind übrigens nicht nur gesünder, sie dämmen auch ziemlich gut und helfen dir so, Energie zu sparen.

Ein echter Holzboden besteht nur aus Holz – im Gegensatz zum Kunststoffboden. Foto © Rubikon

4. Keine Spur von dicker Luft

Stimmt das Wohnklima, fühlen wir uns zu Hause erst richtig wohl. Kunststoff ist nicht atmungsaktiv und versiegelt Räume daher regelrecht. Als Folge davon kann das Raumklima aus der Balance geraten, etwa, indem es zu feucht wird. Holz ist dagegen feuchtigkeitsregulierend: Es nimmt Feuchtigkeit auf, die zum Beispiel beim Duschen entsteht oder in unserer Atemluft enthalten ist, und gibt sie bei zu trockener Luft wieder ab – so bleibt alles in Balance.

Wusstest du, dass Holzböden Feuchtigkeit aufnehmen und so für ein besonders angenehmes Raumklima sorgen? Foto © stock.adobe.com

5. Dein Boden hält und hält und hält

Holz ist ein echtes Multitalent, denn abgesehen von seiner Nachhaltigkeit und angenehmen Wärme, ist es auch ziemlich widerstandsfähig. Bei guter Pflege (und die ist gar nicht aufwändig: Besen oder Staubsauger und ab und an ein nebelfeuchter Lappen reichen) halten Holzböden so gut wie ewig. Sollte sich doch einmal der ein oder andere Kratzer ins Parkett verirren, kann es abgeschliffen und neu bearbeitet werden, während ein Kunststoffboden schon längst ausgetauscht werden muss, der ist nämlich vergleichsweise empfindlich gegen Kratzer. Apropos Entsorgung: Die ist bei Holz auch ziemlich problemlos, es ist ja ein Naturstoff. Im Gegensatz dazu können Böden aus Kunststoff nur in der Müllverbrennungsanlage entsorgt werden. Noch ein Plus: Ausrangierte Holzelemente können zur Energiegewinnung eingesetzt oder zu neuen Holzerzeugnissen recycelt werden. Wenn das nicht nachhaltig ist.

Klopf auf Holz… …und sag deinem Kunststoffboden ade! Noch mehr gute Gründe, warum du in deinen vier Wänden auf Natürlichkeit setzen sollstest, findest du auf www.deinechterholzboden.at.

Entstanden in Kooperation mit pro:Holz.