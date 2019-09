Facebook

Im Tourismus neue Wege beschreiten – das geht auch mit einfachen Mitteln. © stock.adobe.com

Gestatten? Lena. Innovationsheldin von Beruf. Sie kennen mich vielleicht aus dieser Story über frugale Innovation. Darunter versteht man, ganz vereinfacht gesagt, das Sprichwort „Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht?“ zum Leitbild des eigenen Unternehmens zu machen. Also: Mit einfachen Mitteln innovativ handeln, umdenken, mit Hausverstand und Weitblick gleichermaßen die eigenen Ressourcen kreativ nutzen. Das alles sind schöne Worte – wie sie in der Praxis aussehen, dafür habe ich Ihnen einige beeindruckende Beispiele mitgebracht, die von Unternehmergeist und Mut erzählen. Diesmal will ich Sie mitnehmen ins idyllische Almenland. Übrigens: Per Mail an veranstaltungen@kleinezeitung.at können Sie sich zur Veranstaltung rund um diesen Case anmelden!

Unsere Innoheldin Lena ist in der ganzen Region auf der Suche nach frischen Businessideen. Lassen auch Sie sich am 9. Oktober ab 18.30 Uhr im Campus 02 inspirieren. Foto © Kleine Zeitung

Die Mühen der Region

Wie wunderschön es hier ist! Wälder, Hügel, saftige Wiesen… perfekt, um die Seele baumeln zu lassen und tief durchzuatmen (von der frischen Luft hier sollten Sie definitiv gekostet haben). Keine Frage: Das Almenland kann was und gerade im Tourismus beweisen einige erfolgreiche Unternehmen, wie gut es sich hier aushalten lässt. In manchen Ecken ist es hier aber auch eher einsam: Die Jungen ziehen mangels Perspektiven ins nahe Graz, die Dörfer verkleinern sich, vor allem den Gasthäusern der Region gehen so bisweilen die Gäste aus. Genau vor dieser Situation stand hier ein kleines Dorfwirtshaus: Die Gästezahlen waren alles andere als berauschend, zudem waren Gebäude und Inventar gleichermaßen in die Jahre gekommen – hier musst dringend frischer Wind her, um die Spinnweben aus dem Gemäuer zu fegen.

Jede Menge firsche Luft und Erholung, aber teilweise wird es ganz schon einsam – damit haben viele Regionen zu kämpfen. Foto © stock.adobe.com

Mut zu neuen Zielgruppen

In diesen Gemäuern steckt Potenzial, denn das Gebäude ist ziemlich groß. So groß, dass nicht alles davon auch für den Betrieb genutzt wurde. Die Frage ist nur: Wie kommt der Leerstand am Ende den Gästen zugute? Natürlich endet dieser spannende Case hier nicht, denn die Wirtsleute verwandelten ihr verstaubtes Landgasthaus in eine echte Oase in der Region. Innovationen neu zu denken bedeutet auch, das gesamte Umfeld des eigenen Unternehmens im Blick zu haben. Für mich als Superheldin ist es nicht wirklich schwer, über den Dingen zu schweben und alles von oben zu betrachten – doch auch im Landgasthof war genau das das Gebot der Stunde, um neue Zielgruppen zu erschließen.

Wie Sie Ihr Business mit frischen Ideen aufpeppen, erfahren Sie bei "EinfachTun". Foto © stock.adobe.com

Kommen Sie und schmieden Sie frische Ideen

Aber natürlich will ich hier nicht gleich alles Spannende verraten. Stattdessen will ich Sie einladen, selbst mitzumachen und frische Ideen zu schmieden. Welche neuen Zielgruppen konnten sich die Wirtsleute erschließen? Haben sie sich dafür neue Dienstleistungen ausgedacht? Wie haben sie ihre Gäste eingebunden – und was genau ist eigentlich mit dem Dachboden passiert? Das alles erfahren sie am 9. Oktober, wenn es mich nach Graz verschlägt, um innovative Ideen unter wissbegierige Unternehmer zu bringen. Ich wäre natürlich eine schlechte Heldin, wenn ich Ihnen nicht die Gelegenheit geben würde, selbst mitzuwirken – bei mir haben Ihre eigenen Ideen jede Menge Platz zum Sprießen.

Sie sehen: Mit Mut zu frischen Ideen können Sie ganz leicht frischen Wind in Ihr Business bringen. Als Innovationsheldin weiß ich: Einfach mal über den Dingen zu schweben lohnt sich nicht nur, sondern öffnet Ihnen auch neue Welten – und davon profitieren Sie am Ende. Probieren Sie’s aus!

Zurück zum Ursprung: Dieses Prinzip hat schon vielen Unternehmern neue Perspektiven eröffnet. Foto © stock.adobe.com

Sammeln Sie frische Ideen! Folgen Sie mir auf den Spuren von Motivation, Know-how und neuen Perspektiven! Erfahren Sie mehr über diesen Case am 9. Oktober im Campus02 und wie auch Sie mit Ihrem Business eine Erfolgsstory schreiben bei unserer Innovationsreihe EinfachTun – Ressourcen kreativ nutzen. Melden Sie sich gleich hier an!

