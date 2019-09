Facebook

So hygge wird der Herbst mit unseren Tipps für die schönsten Wohntrends. © stock.adobe.com

Im Herbst, heißt es, gehen die Dinge schön langsam zu Ende. Die Bäume trennen sich von ihrem Blätterkleid, die Natur richtet sich schön langsam auf den Winter ein und du hast bestimmt auch schon bemerkt, dass die gemütliche Couch mehr und mehr lockt, je tiefer die Temperaturen sinken. Jetzt ist genau die richtige Zeit für einen Neuanfang in Sachen Wohnen! So erwartet dich und dein Zuhause im wahrsten Sinne des Wortes ein goldener Herbst mit der Extraportion Wohlfühlatmosphäre. Hol dir frischen Herbstwind und kreative Ideen in deine vier Wände – so hat der Winterblues erst gar keine Chance, sich breit zu machen. Wir haben die besten Einrichtungstipps für dich parat. Abwarten und Tee trinken – am besten in einem gemütlichen Zuhause. Foto © stock.adobe.com

Tipp Psssst.... die schönsten Einrichtungstipps warten auch auf der Grazer Herbstmesse von 3. bis 7. Oktober auf dich!

Hol dir Farbe ins Haus

Wenn draußen alles in den schönsten Farben leuchtet, darf’s auch bei dir zu Hause ganz bunt werden. Diesen Herbst sind daheim wieder kräftige Farben angesagt. Stell dir zum Beispiel das Goldgelb eines milden Oktoberabends vor oder das strahlende Blau eines Bergsees, wenn der Morgen schon eiskalt ist. Beide Farbakzente ergeben nicht nur einen spannenden Kontrast, du kannst sie dir in Form von Kissen, Plaids oder Deko-Elementen ganz einfach in dein Zuhause holen.

Mit kräftigen Farben holst du dir auch an grauen Herbsttagen die Sonne ins Haus. Foto © stock.adobe.com

Mach deine Wohnung zur Kunstoase

Nicht nur mit Farben kannst du schicke Akzente setzen, auch ein Schuss Kunst tut deiner Wohnung gut. Du kannst natürlich auf jeden Fall selbst kreativ werden und mit deinen Werken die Wände schmücken. Oder du überlässt das den Profis und stattest der nächsten Kunstgalerie einen Besuch ab. Vernissagen sind auch immer eine gute Gelegenheit, aktuelle Kunst aufzuspüren. Unser Tipp: Schau doch mal bei der KUNSTaffäre am 4. Oktober auf der Grazer Herbstmesse vorbei – hier gibt’s Werke lokaler Künstler zu entdecken.

Kunst setzt in jeder Wohnung spannende Akzente. Foto © stock.adobe.com

Wenn’s draußen kalt wird brauchst du Wärme

Und zwar nicht nur von der Heizung. Warme Farben, zum Beispiel Braun-, Rost- oder Rottöne sind immer gern gesehen, wenn sich das Wetter immer öfter von seiner grauen Seite zeigt. Außerdem ein herbstlicher Dauerbrenner – im wahrsten Sinne des Wortes: gute alten Kerzen, die nicht umsonst schon seit Jahrhunderten beliebt sind. Wenn du nicht gerne mit dem Feuer spielst, tauchst du deine vier Wände mit Vintage-Glühbirnen in warmes Licht.

Findet auch der Stubentiger gut: Warmes Licht gegen herbstliche Kälte. Foto © stock.adobe.com

Erde dich mit Natural Living

Mit diesem Wohntrend zelebrierst du den Herbst perfekt, denn er steht ganz im Zeichen von Mutter Natur. Dementsprechend spielen beim Natural Living naturbelassene Materialien die Hauptrolle. Zum Beispiel Tische, denen man das Stück Holz, aus dem sie gemacht sind, noch ansieht – so kommt der Wald in dein Esszimmer. Aber auch andere erdige Materialien wie Bambus, Rattan oder Jute kommen zum Einsatz. Zu guter Letzt dürfen natürlich auch grüne Mitbewohner bei diesem Trend nicht fehlen – die Naturmaterialien ergänzt du perfekt mit Grünpflanzen.

Wohntrend Natural Living: Hier dreht sich alles um naturbelassene Materialien. Foto © stock.adobe.com

Mach dein Heim so richtig hygge mit Holz

Wir bleiben bei Mutter Natur – der Wohnherbst 2019 hat sich nämlich ganz dem Holz verschrieben. Schon seit Jahrhunderten ist es der Stoff, aus dem Wohnträume gezimmert werden. Kein Wunder, denn mit verschiedenen Holzarten kannst du dein Zuhause nicht nur so richtig gemütlich machen, sondern setzt auch spannende Akzente. Buche, Esche und Nussholz könnten etwa unterschiedlicher nicht sein – von hell und freundlich bis dunkel und warm – und doch liegen sie alle im Trend. Natürlich kannst du auch jederzeit kombinieren. Tipp: Schau dich am besten während der Herbstmesse in der Stadthalle um – hier geben sich nämlich Tischler und Einrichter ein Stelldichein.

Dieser Wohnherbst wird wunderbar! Wie du dich am besten einrichtest, alles rund um lokale Kunst und vieles mehr findest du von 3. bis 7. Oktober auf der Grazer Herbstmesse! Tipp: Im Designer Viertel in der Stadthalle geht am 3. Oktober ab 18 Uhr in der Aiola Lounge die Opening Night über die Bühne!

