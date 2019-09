Wir verraten dir, warum deine nächste Expedition auf vier Rädern in die Wildnis am Spielberg gehen sollte.

Bei der Offroad Experience erlebst du noch das echte Abenteuer. © Photography / Lucas Pripfl

Bezahlte Anzeige

Wenn du gern motorisiert unterwegs bist, aber dir normale Straßen gerne etwas langweilig werden, kennst du ihn vielleicht, diesen Ruf der Wildnis. Einmal mit einem echten Geländewagen über Stock und Stein kraxeln und dabei die Gegend auf eine ganz neue Weise erkunden – das ist eine Art von Fahrspaß, die nichts für Schönwetterfahrer ist. Wenn du dich ins Abenteuer stürzen willst, bist du am Spielberg genau richtig. Geführte Offroad-Touren, zum Beispiel durch den "steirischen Dschungel" am Spielberg, bieten dir nicht nur das beste Terrain um ungestört deine Fahrkünste abseits des Asphalts zu üben, du bekommst auch noch Profitipps. Wir verraten dir, warum du dich auf das Abenteuer Offroad einlassen solltest.

1. Es macht unverschämt viel Spaß

Das klingt jetzt vielleicht banal, aber: Allein schon wegen dem Fahrspaß solltest du ein Offroad Abenteuer wagen. Wer sich einmal erfolgreich durchs steile Gelände gekämpft hat, weiß: Diesen ganz besonderen Kick bekommt man sonst nirgendwo. Nicht weit vom Red Bull Ring entfernt findest du einen 550 Hektar großen Abenteuerspielplatz der die ideale Kulisse für neue Challenges bietet. Neue Herausforderungen abseits des Alltags anzunehmen macht nämlich nicht nur mutiger, sondern auch ganz schön glücklich.

Starker Begleiter: Der Land Rover Defender ist eine Legende im Gelände. Foto © Lucas Pripfl Photography

2. Du erlebst die Natur – mit einem Schuss Adrenalin

Was relativ gemütlich auf der Forststraße beginnt, führt bald schon über verwurzelten Waldboden und steinige Hänge – keine Frage: Echtes Offroad Fahren ist nichts für schwache Nerven. Zum Glück hast du einen starken Begleiter, denn geführte Offroad-Touren setzen natürlich auf den passenden fahrbaren Untersatz, wie zum Beispiel den Land Rover Defender, der unter Freunden des geländegängigen Fahrens als echte Legende gilt. Nicht umsonst, denn mit seinen 122 PS 2.00 Kilo Gewicht ist er in jeder Situation der Fels in der Brandung. Hier lernst du die Wildnis am Spielberg ganz neu kennen und holst dir fast schon nebenbei einen Kick der ganz besonderen Art.

Abseits der Straße macht Fahren erst richtig Spaß. Foto © Lucas Pripfl Photography

3. Du verbesserst dein Fahrgeschick

Wenn du denkst, Offroad ist nur was für Grobmotoriker, hast du dich geschnitten, denn hier geht es neben der richtigen Portion Mut vor allem um Fingerspitzengefühl. Geht es steil bergauf, suchst du dir die ideale Spur über Stock und Stein. Idealerweise behältst du sie auch, wenn es wieder bergab geht – genau wie deine Nerven. Wenn du dich tapfer durch den Offroad Track gekämpft hast weißt du nicht nur, wie sich das echte Abenteuer anfühlt, du kannst auch einiges für den ganz banalen Straßenverkehr mitnehmen, denn schlechtes Wetter oder Schneefahrbahnen kaufen dir jetzt nicht mehr so schnell die Schneid ab. Unser Tipp: Wenn du schon Offroaderfahrung hast, können verschiedene Sonderprüfungen in die Tour ingegriert werden – so kannst du dir einen noch größeren Abenteuerkick holen. Auf der Wippe findest du mit dem Offroader die Balance, oder du beweist auf der „simulierte Brücke“ (die natürlich rückwärts und ohne Bodenkontakt befahren wird), dass du dein Fahrzeug in jeder Situation im Griff hast. Wenn du selbst solzer Besitzer eines Offroaders bist, kannst du dafür übrigens auch dein eigenes Fahrzeug nützen – Vierrradantrieb und Geländebereifung vorausgesetzt.

Auf der Offroad Tour lernst du eine Menge - das kommt dir auch im täglichen Straßendschungel zugute. Foto © Lucas Pripfl Photography

4. Du bist in erfahrenen Händen

Natürlich solltest du dich jetzt nicht auf gut Glück auf eigene Faust ins Gelände schlagen. Bei geführten Offroad Touren stehen dir erfahrene Instruktoren zur Seite, die dir ganz genau zeigen, was du beachten musst – der Fahrspaß kommt dann von ganz allein. Ob du blutiger Geländeanfänger bist, oder schon ein paar Touren hinter dir hast spielt keine Rolle, denn die Routen werden individuell an dein Fahrkönnen angepasst. So lernst du einiges dazu, egal, auf welchem Level du bist, denn die Profis hatten noch immer den ein oder anderen Trick parat, um im Gelände zu bestehen.

Nichts für schwache Nerven - oder Grobmotoriker: Offroad zählt vor allem auch Fingerspitzengefühl. Foto © Lucas Pripfl Photography

5. Du kannst das Abenteuer mit deinen Freunden teilen

So gut wie alles macht mehr Spaß, wenn man es gemeinsam macht – das gilt natürlich auch für dein nächstes Offroad Abenteuer. Pack also am besten deine Freunde ein und nimm sie mit in die Wildnis. Im Konvoi erkundet ihr den Offroad Track und arbeitet euch im „steirischen Dschungel“ am Spielberg von 800 auf bis zu 1.600 Meter Seehöhe vor. Wenn euch das nicht zusammenschweißt, wissen wir auch nicht. So eine Offroad Tour eignet sich auch ganz ausgezeichnet als Teamevent in der Firma: Wer sich zusammen auf vier Rädern durch den Wald gekämpft hat, den kann auch der Bürodschungel nicht mehr erschrecken. Unser Tipp: Wer einen ganz besonderen Platz in deinem Abenteurerherz hat, der freut sich über die Offroad Experience als Geschenk.

Echte Freunde: Gemeinsam macht's offroad noch viel mehr Spaß. Foto © stock.adobe.com / Yakobchuk Olena

Rein ins Abenteuer! …zum Beispiel mit der Offroad Experience am Spielberg. Hier kannst du dich unter professioneller Anleitung ins Abenteuer stürzen – ganz egal, ob Anfänger oder Offroad-Profi.

Entstanden in Kooperation mit Projekt Spielberg.